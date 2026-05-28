EU-Kommission verhängt Strafe von 200 Millionen Euro gegen Temu

Die EU-Kommission hat Temu eine Strafe von 200 Millionen Euro verhängt. Der Vorwurf lautet, dass auf der Plattform unsichere und gesundheitsgefährdende Produkte verkauft würden.

Ladegeräte, Babyspielzeug und Haushaltswaren zu günstigen Preisen: Millionen Kunden bestellen bei Temu . Die EU-Kommission greift nun hart gegen den chinesischen Onlinehändler durch. Die Brüsseler Behörde verhängt eine Strafe von 200 Millionen Euro gegen Temu .

Der Vorwurf lautet, dass auf der Plattform unsichere und gesundheitsgefährdende Produkte verkauft würden. Temu hat in Berichten an die EU deutlich unterschätzt, wie viele illegale Produkte auf seiner Plattform angeboten werden. Temu widerspricht der EU deutlich. Ein Sprecher nennt die 200 Millionen Euro Strafe 'unverhältnismäßig'.

Die Entscheidung basiere auf einer Risikobewertung aus dem Jahr 2024 und spiegele 'nicht den aktuellen Stand unserer Systeme' wider. Temu habe Sicherheitsmaßnahmen inzwischen verschärft und prüfe nun 'alle verfügbaren Optionen'. Der Europaabgeordnete Andreas Schwab (CDU) begrüßt das Vorgehen der EU.

'Die Botschaft an Temu ist unmissverständlich: Wer in Europa Milliardengewinne einfährt, muss europäisches Recht respektieren', sagt Schwab. Ermittler der EU-Kommission bestellten testweise Waren wie Ladegeräte und Babyspielzeug. Ein sehr großer Anteil der Produkte fiel nach Angaben aus Brüssel durch grundlegende Sicherheitschecks. Bei Babyspielzeug seien häufig giftige Chemikalien entdeckt worden oder leicht verschluckbare Einzelteile.

Gerade für Eltern ist das alarmierend. Das Unternehmen hat rund 130 Millionen Nutzer in der EU. Die Plattform muss regelmäßig Risikoberichte an Brüssel liefern. Genau dabei soll Temu versagt haben.

Die EU wirft dem Unternehmen vor, Risiken unterschätzt und nicht ausreichend erklärt zu haben, wie Algorithmen gefährliche Produkte bewerben könnten. Die Plattform lockt seit 2023 mit extrem niedrigen Preisen und hohen Rabatten. Kritiker bemängeln seit Langem Produktqualität, mangelnde Kontrollen und unfaire Wettbewerbsbedingungen. Temu muss nun bis Ende August darlegen, wie die Probleme behoben werden sollen.

Sonst drohen zusätzliche tägliche Bußgelder. Gegen das Unternehmen laufen zudem weitere EU-Verfahren. Hintergrund ist auch die Paketflut aus. 2024 kamen laut EU-Kommission täglich rund zwölf Millionen Pakete in der EU an. Die EU will deshalb künftig stärker gegen Billigimporte vorgehen





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Temu EU-Kommission Strafe Billigimporte Paketflut

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