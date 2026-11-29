Die EU-Kommission zieht bei den Plug-in-Hybriden die Handbremse an. Die geplante Verschärfung der CO2-Bewertung soll deutlich später greifen als bisher angedacht. Der Verband der Automobilindustrie geht die Maßnahme nicht weit genug.

Stecker rein für die Klimabilanz: Nur Plug-in-Hybride mit mindestens 80 Kilometern E-Reichweite profitieren von der neuen EU-Übergangsfrist. Die EU-Kommission zieht bei den Plug-in-Hybriden die Handbremse an.

Die geplante Verschärfung der CO2-Bewertung soll deutlich später greifen als bisher angedacht. Der Verband der Automobilindustrie geht die Maßnahme nicht weit genug. Die Europäische Kommission will die geplante Anpassung der Emissionsbewertung für bestimmte Plug-in-Hybridfahrzeuge verschieben. Der sogenannte Utility Factor, der den Anteil der rein elektrisch zurückgelegten Strecke angibt, soll nun erst am 1.

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Januar 2030 aktualisiert werden, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Dies gelte für Fahrzeuge mit einer rein elektrischen Reichweite von mindestens 80 Kilometern. Ein Plug-in-Hybrid kombiniert zwei Antriebe: einen Elektromotor für kurze Strecken und einen Verbrennungsmotor für längere Distanzen. Um auf dem Prüfstand einen einheitlichen CO2-Wert pro Kilometer zu ermitteln, wird geschätzt, wie oft das Fahrzeug im Alltag voraussichtlich geladen und elektrisch bewegt wird.