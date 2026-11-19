EU-Verbraucherbehörden decken massive Rabattfälschungen auf. 30 Prozent der Online-Händler täuschen über Preise. Details zum Amazon-Urteil und den neuen Regeln.

Die Europäische Kommission und nationale Verbraucherschutz behörden haben bei einer umfangreichen Kontrolle des Online-Handel s schwerwiegende Mängel bei der Ausweisung von Rabattaktionen aufgedeckt. Die Untersuchung ergab, dass bei dreißig Prozent der insgesamt drei hundertvierzehn geprüften Online-Händler die beworbenen Preisnachlässe nicht korrekt dargestellt wurden. Diese Zahlen stammen aus einer repräsentativen Stichprobe und verdeutlichen das Ausmaß der Täuschungsversuche in der aktuellen Verkaufssaison.

Diskrepanzen bei Rabattangaben im Internet

Ein Schwerpunkt der Analyse lag auf dem Verhalten der Händler während der sogenannten Black Week, in der sich viele Online-Shopper mit vermeintlichen Schnäppchen umgeben. Die Experten stellten fest, dass viele Firmen den Eindruck erwecken wollen, Kunden könnten durch besonders niedrige Preise erhebliche Ersparnisse realisieren. In der Praxis entsprechen diese Angebote jedoch oft nicht den gesetzlichen Vorgaben zur Transparenz.

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Die Ermittler prüften nicht nur die Höhe der Rabatte, sondern auch die Art der Präsentation im Webshop. Bei mehr als einem Drittel der untersuchten Händler wurde versucht, Kunden durch neue Angebote dazu zu verleiten, zusätzliche Produkte in den Warenkorb zu legen. Dies geschah in vierzig Prozent dieser Fälle ohne eine eindeutige und aktive Zustimmung der Käufer, was als problematisch für die Verbraucherentscheidung gilt.

Künstlicher Kaufdruck durch digitale Methoden

Neben falschen Preisangaben nutzen viele Händler psychologische Tricks, um den Konsum zu beschleunigen. Siebzehn Prozent der Anbieter setzten auf künstlichen Kaufdruck, etwa durch sichtbare Countdown-Uhren oder die Angabe angeblich knapper Warenbestände. Mehr als die Hälfte dieser Fälle wurde von den Behörden als irreführend eingestuft, da sie den Verbraucher in eine unnötige Eile versetzen.

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Bereits im Jahr zweiundzwanzig hatten die EU-Kommission und nationale Behörden eine große Untersuchung zu Black-Friday-Rabatten durchgeführt. Damals wurden sechzehntausend Produkte auf einhundertsiebenundsiebzig Webseiten kontrolliert. Rund jedes vierte untersuchte Rabattangebot entsprach nicht den damals geltenden EU-Vorgaben. Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass sich die Problematik seitdem nicht grundlegend verbessert hat.

Rechtliche Vorgaben zur Preistransparenz

Um Verbraucher vor solchen Täuschungsmanövern zu schützen, gibt es klare gesetzliche Bestimmungen. Wenn Händler eine Preisermäßigung bewerben, müssen sie grundsätzlich den niedrigsten Preis angeben, den sie innerhalb der letzten dreißig Tage verlangt haben. Dieses Kriterium dient als objektiver Maßstab, um fiktive Rabattaktionen zu verhindern.

Ein praktisches Beispiel verdeutlicht die Regel: Ein Fernseher kostet im Handel normalerweise sechshundert Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei tausend Euro. Wirbt ein Händler mit fünfzig Prozent Rabatt und verlangt fünfhundert Euro, klingt dies nach einer erheblichen Ersparnis. Tatsächlich spart der Kunde gegenüber dem üblichen Verkaufspreis aber nur einhundert Euro. Die Werbung erweckt somit einen falschen Eindruck der Preisreduzierung.

Aktueller Rechtsstreit mit Amazon

Wie wichtig diese Regel ist, zeigt ein aktueller Rechtsstreit zwischen der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und dem Konzern Amazon. Der Vorwurf lautete, dass der Konzern bei den sogenannten Prime Days mit Rabatten und durchgestrichenen Preisen wirbt, die sich nicht auf den niedrigsten eigenen Preis der vergangenen dreißig Tage beziehen. Stattdessen wurden die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers und ein nicht ausreichend erklärter mittlerer Verkaufspreis als Vergleich herangezogen.

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Das Landgericht München I gab der Verbraucherzentrale am vierzehnten Juli zweiundzwanzigfive recht. Das Urteil unter dem Aktenzeichen zweiundneunzig U zweiundsiebzigzweitausendfünfundzwanzig e verurteilte Amazon zur Unterlassung. Dieses Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig, da Amazon vor dem Oberlandesgericht Berufung eingelegt hat. Der Fall bleibt daher ein aktiver Indikator für die laufende Debatte um faire Handelspraktiken im digitalen Raum.