Die EU-Kommission kritisiert Deutschland wegen mangelnder Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie. Frauen arbeiten bis zum 20. November symbolisch kostenlos, da der Gender Pay Gap in Deutschland bei 16 Prozent liegt.

Die Europäische Union markiert mit dem 20. November einen symbolischen Wendepunkt im Kampf für faire Löhne, da Frauen ab diesem Datum in diesem Jahr rechnerisch unbezahlt weiterarbeiten. Die EU-Kommission stellt fest, dass der durchschnittliche Bruttostundenlohn von Männern EU-weit um 11,1 Prozent höher ausfällt als der von Frauen. Dieser Prozentsatz entspricht genau dem Anteil des Kalenderjahres, der Frauen verbleibt, bevor sie für ihre Arbeit entschädigt werden. Die Situation verschärft sich in Deutschland , wo der sogenannte Gender Pay Gap mit 16 Prozent noch deutlicher ausfällt.

Durch die ungleiche Bezahlung verstößt die Bundesrepublik seit Monaten gegen geltendes EU-Recht. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union waren ursprünglich bis Anfang Juni in die Pflicht genommen worden, die Vorgaben zur Lohntransparenz in nationales Recht zu überführen. Deutschland hat diese Frist jedoch nicht eingehalten und hält damit andere Länder in eine ähnliche Verantwortung. Die Verzögerungen werden von der Brüsseler Behörde als erhebliches Hindernis sowohl für die Gleichstellung der Geschlechter als auch für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit gewertet.

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Kommissare kritizieren Versäumnisse in Berlin

Die zuständigen Mitglieder der EU-Kommission , Roxana Mînzatu und Hadja Lahbib , haben die Lage öffentlich scharf kritisiert. Sie betonen, dass zögerliche Umsetzungsprozesse den Kampf für geschlechtliche Gleichberechtigung behindern und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft schwächen. Die EU-Kommission wird die Mitgliedstaaten weiterhin bei der Implementierung der neuen Vorschriften unterstützen und ihre Einhaltung streng überwachen.

Falls die Bundesrepublik und andere Staaten ihren gesetzlichen Pflichten nicht nachkommen, sieht das EU-Verfahren vor, dass die Kommission entscheidet, ob sie ein formelles Strafverfahren einleitet. Ein solcher Schritt wäre denkbar, wenn sich die Lage nicht kurzfristig ändert. Sollte das Recht in den nächsten Monaten tatsächlich entsprechend angepasst werden, könnte die EU-Kommission auch davon absehen, rechtliche Schritte gegen das Land zu ergreifen. Eine Sprecherin der EU-Kommission erklärte, es gebe in mehreren Mitgliedsstaaten bereits Fortschritte, nannte jedoch weder deren Anzahl noch ihre Namen.

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Wirtschaftsfreiheit versus Schutz vor Diskriminierung

Roxana Mînzatu und Hadja Lahbib argumentieren, dass Entgelttransparenz ein unverzichtbares Werkzeug ist, um unfaire Unterschiede aufzudecken. Durch diese Transparenz wird es einfacher, Diskriminierung anzufechten und gleiches Entgelt für gleiche Arbeit sicherzustellen. Gleiche Bezahlung kommt allen Stakeholdern zugute, einschließlich der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Unternehmen und der gesamten europäischen Wirtschaft.

Ein Sprecher des Bundesfamilienministeriums gab bekannt, dass das Ministerium die erforderlichen Vorbereitungen für einen entsprechenden Gesetzesentwurf bereits getroffen hat. Dennoch werde noch "an einzelnen für die Umsetzung relevanten Fragen" geklärt, bevor das formelle Gesetzgebungsverfahren eingeleitet wird. Bei der Ausarbeitung der neuen Regeln werde darauf geachtet, die Belastungen für die Wirtschaft so gering wie möglich zu halten, um einen sanften Übergang zu gewährleisten.

Rechtliche Grundlagen und neue Pflichten für Arbeitgeber

Die Richtlinie zur Entgelttransparenz wurde im Jahr 2023 von den EU-Staaten und dem Europäischen Parlament beschlossen. Die damalige deutsche Bundesregierung, bestehend aus den Parteien SPD , Grünen und FDP , hatte sich bei der Abstimmung im Rat der EU-Staaten enthalten. Seitdem stand der 7. Juni 2026 als verbindliche Frist für die vollständige Umsetzung der Vorgaben in nationalem Recht fest. Mit der Anpassung der Regeln sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern neue Rechte eingeräumt werden.

Um die Lohnlücke zu schließen, sollen Beschäftigte unter anderem Auskunft darüber verlangen können, wie hoch das durchschnittliche Entgelt für vergleichbare Tätigkeiten ist. Diese Informationen müssen zudem nach Geschlecht aufgeschlüsselt werden. Arbeitgeber sind verpflichtet, Bewerberinnen und Bewerber frühzeitig über die Einstiegsentgelte zu informieren. Darüber hinaus dürfen sie in Einstellungsgesprächen nicht mehr nach dem bisherigen Gehalt der Bewerber fragen.

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Systemische Ursachen und bisherige Mängel des deutschen Rechts

Die EU-Kommission führt für die bestehenden Lohnunterschiede systematische Ungleichgewichte an. So seien die Angebote für Kinderbetreuung nicht ausreichend, wodurch Frauen unverhältnismäßig viel Verantwortung für die unbezahlte Kinderbetreuung tragen. Dies führe dazu, dass Frauen längere Karrierepausen einlegten. Ein weiterer Grund seien Stereotype, die sich negativ auf Bildung, Einstellung und Beförderung auswirken. Die EU-Regelung soll diese strukturellen Probleme bekämpfen.

In Deutschland existiert bereits ein Gesetz zur Entgelttransparenz , das jedoch Anpassungen bedarf. Dieses Gesetz erlaubt es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Auskunft darüber zu verlangen, was andere Beschäftigte mit ähnlicher Arbeit im eigenen Unternehmen verdienen. Ein Regierungsgutachten aus dem Jahr 2023 ergab jedoch, dass diese Regelung in der Praxis kaum genutzt werde. Ein Hauptgrund dafür sei, dass Betroffene befürchteten, ein solches Auskunftsersuchen könne von ihren Vorgesetzten negativ bewertet werden.