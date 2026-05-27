EU-Kommission will Elektrifizierungsziel für Europa einführen

Die EU-Kommission plant, noch diesen Sommer ein eigenes Elektrifizierungsziel festzulegen, um den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch zu erhöhen. Derzeit liegt er bei nur 23 Prozent. Frankreich macht bereits Druck mit ehrgeizigen Plänen.

Die Europäische Kommission plant, die Wirtschaft der Europäischen Union verstärkt auf Strom umzustellen. Dazu soll noch in diesem Sommer ein eigenes Elektrifizierung sziel eingeführt werden, das festlegt, wie stark Verkehr, Gebäude und Industrie künftig mit Ökostrom und Atomstrom statt mit Öl, Gas oder Kohle betrieben werden.

Der zuständige Kommissar Dan Jørgensen betonte die Dringlichkeit: Diese Krise zeige, dass der Übergang weg von fossilen Energien hin zu sauberer Energie beschleunigt werden müsse. Es gehe um den Wechsel von Molekülen zu Elektronen. Der Hintergrund ist der geringe Anteil von Strom am europäischen Energiemix. Derzeit liegt der Stromanteil am Endenergieverbrauch in der EU bei nur gut 23 Prozent.

Der Großteil der Wirtschaft läuft weiter überwiegend fossil: Autos und Lkw verbrennen Benzin und Diesel, die meisten Wohnungen heizen mit Gas oder Öl, und Stahlwerke nutzen Kokskohle. Jørgensen kritisierte das Tempo: Die Elektrifizierung gehe viel zu langsam. Er verwies auf Wettbewerber: Japan sei zu 30 Prozent elektrifiziert, China zu 28 Prozent - obwohl China ärmer sei und die Schwerindustrie einen größeren Anteil an der Wirtschaftsleistung habe. Noch im Sommer will die Kommission erste Zielmarken nennen.

Im Gespräch ist eine Quote von 32 bis 35 Prozent Stromanteil im Jahr 2030. Insidern zufolge wird jedoch noch über die Zahlen verhandelt. Während Jørgensen eine ehrgeizige Quote wolle, plädiere Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis für Zurückhaltung. Ein ambitioniertes Elektrifizierungsziel würde bedeuten, dass die Mitgliedstaaten schneller auf Wärmepumpen und E-Autos umsteigen müssten.

In Deutschland hat die Große Koalition jedoch das Heizungsgesetz aufgeweicht und erlaubt neben Wärmepumpen auch neue Gasheizungen. Jørgensen betonte, dass der Ersatz von Gaskesseln durch Wärmepumpen eine gute Lösung sei, um schnell zu elektrifizieren. Frankreich macht unter Präsident Macron das Thema zur Chefsache. Macron lud Vertreter großer Branchen in den Élysée-Palast ein und sagte: Elektrifizierung bedeute Unabhängigkeit, Dekarbonisierung und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Frankreich will den Anteil fossiler Energien von aktuell rund 60 Prozent bis 2030 auf 40 Prozent senken, bis 2035 auf unter 30 Prozent. Gleichzeitig soll der Stromanteil von 27 auf 38 Prozent steigen. Macron will damit Druck auf andere EU-Länder aufbauen. In Frankreich investiert ein Unternehmen mehr als eine Milliarde Euro, um mehr Elektrofahrzeuge zu produzieren.

Die Verkäufe neuer Elektroautos sind zuletzt stark gestiegen: Im April 2026 lagen sie rund 70 Prozent über dem Vorjahresmonat. Fast jedes dritte neu verkaufte Auto ist elektrisch. Frankreich will bis 2035 bei Neuwagen vollständig auf Elektroautos umstellen.

Zudem haben die Betreiber zugesagt, bis 2030 weitere 240.000 Ladestationen aufzubauen. Unter dem Slogan Électrique, c'est fantastique! versucht die Regierung die Bürger zum Umstieg zu bewegen. Für industrielle Wärmepumpen gibt es ab diesem Jahr höhere Zuschüsse. Auch kleinere Betriebe sollen unterstützt werden.

Wegen der angespannten Haushaltslage ist jedoch nicht geplant, zusätzliches Geld auszugeben. Stattdessen setzt die Regierung auf die Mobilisierung von Unternehmen und die Bündelung bestehender Programme. So sollen jährlich 4,5 Milliarden Euro zusätzlich zu den bereits eingeplanten 5,5 Milliarden Euro bis 2030 zur Verfügung stehen. In Frankreich zeigt sich aber auch die Schwierigkeit der Umsetzung.

Das Land ist einer der wichtigsten Nettoexporteure von Strom in Europa. Der Netzbetreiber RTE erwartet, dass die Elektrifizierung den Strombedarf langfristig erhöht. Die Regierung schätzt, dass der Anteil von Strom am Endenergieverbrauch bis 2050 auf über 50 Prozent steigen wird. Dazu sollen sechs neue fortschrittliche Druckwasserreaktoren, sogenannte EPR-Reaktoren, gebaut werden; acht weitere könnten folgen.

Wie die mindestens 70 Milliarden Euro für den geplanten Neubau finanziert werden sollen, ist offen. Die EU-Kommission steht vor der Herausforderung, die unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten unter einen Hut zu bringen. Während einige Länder wie Frankreich stark auf Atomkraft setzen, bevorzugen andere wie Deutschland den Ausbau erneuerbarer Energien. Die Debatte um das Elektrifizierungsziel wird daher kontrovers geführt.

Umweltverbände fordern ehrgeizigere Ziele, während Industrie und einige Regierungen vor zu hohen Kosten und sozialen Härten warnen. Die Kommission muss einen Kompromiss finden, der die Klimaziele mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit vereinbart. Die Elektrifizierung gilt als Schlüssel zur Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft. Sie erfordert jedoch massive Investitionen in erneuerbare Energien, Stromnetze und Technologien wie Wärmepumpen und Elektroautos.

Die EU hat bereits den Green Deal verabschiedet, der bis 2050 Klimaneutralität vorsieht. Das neue Elektrifizierungsziel soll ein konkretes Zwischenziel setzen und den Fortschritt messbar machen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die EU-Mitgliedstaaten bereit sind, den Wandel entschlossen voranzutreiben





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