Kurz bevor strengere Vorgaben zur CO2-Berechnung bei bestimmten Hybrid-Autos greifen, bremst die Europäische Kommission.

Eigentlich sollten für Plug-in-Hybride in der EU ab Ende November strengere Vorgaben zur Kohlendioxid-Berechnung gelten. Nun will die EU-Kommission die Verschärfung für Modelle mit größerer Reichweite bis 2030 aufschieben.

Ladevorgang eines schwarzen Elektroautos mit eingestecktem Ladekabel. -Berechnung bei bestimmten Hybrid-Autos greifen, bremst die Europäische Kommission. Der sogenannte Utility Factor für Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge soll nach Vorstellung der Behörde erst zum 1. Januar 2030 angepasst werden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

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Eigentlich sollte der verschärfte Rechenfaktor ab diesem Sonntag gelten. PHEV sind Autos, die sowohl einen Verbrennungs- als auch einen Elektromotor besitzen. Ihre Batterie kann auch an einer Steckdose oder Ladestation aufgeladen werden.