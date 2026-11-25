Mit einer Verordnung, einem Tech-Fonds und strengeren Vorgaben bei IT-Vergaben will Brüssel Europa beim Quantencomputing unabhängiger machen und Daten schützen.

Die EU-Kommission hat am Mittwoch ihren Entwurf für eine Quantenverordnung vorgelegt. Mit dem Quantum Act will die Brüsseler Regierungsinstanz auch die rechtliche Basis für einen neuen Eigenkapitalfonds für Tech-Souveränität schaffen .

Statt die Quantentechnologie streng zu regulieren, versteht die Kommission den Vorstoß als Rahmenwerk, um Europas starke Grundlagenforschung in marktreife Anwendungen, industrielle Skalierung und digitale Resilienz zu übersetzen. Vorhaben stützt sich auf drei zentrale Säulen , die über die Quantum Europe Framework Initiative gebündelt werden sollen. Erstens geht es um wissenschaftliche Exzellenz und das Zusammenführen nationaler Programme, unter anderem durch ein europaweites Netzwerk führender Forschungsinstitute, grenzüberschreitende Infrastruktur wieZweitens soll der Übergang vom Labor in die Industrie gelingen.

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Zwar befinden sich laut Kommission rund ein Drittel der weltweiten Quantenunternehmen in Europa. Doch das Ökosystem gilt als fragmentiert und leidet unter knappem Wachstumskapital. In jedem Mitgliedstaat soll daher mindestens ein Kompetenz- und Beschleunigungszentrum als Anlaufstelle entstehen, ergänzt durch Innovations-Hubs und strategische Projekte, die Start-ups und Mittelständlern bei Entwicklung, Tests und Marktzugang helfen. Die operative Umsetzung auf EU-Ebene soll vor allem über das Gemeinsame Unternehmen für europäisches Hochleistungsrechnen erfolgen.

Quantenchips verbleiben im Zuständigkeitsbereich des gemeinsamen Unternehmens für Halbleiter. Die dritte Säule widmet sich Sicherheit, Lieferketten und quantensicheren Daten. Da Quantentechnologien sowohl im zivilen als auch im militärischen Sektor relevant sind, wollen Kommission und Mitgliedstaaten Lieferketten kartieren, kritische Abhängigkeiten bei Rohstoffen und Komponenten abbauen und internationale Partnerschaften pflegen. Bei öffentlichen Vergaben sollen daher Sicherheits-, Interoperabilitäts- und Supportanforderungen greifen.

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Der Zugang ist grundsätzlich auf von der EU kontrollierte Akteure sowie berechtigte internationale Partner ausgerichtet. Zugleich will Brüssel densollen sechs Monate nach Inkrafttreten des Quantum Acts neue Vorgaben gelten, ohne dass bestehende Systeme pauschal sofort ausgetauscht werden müssen. Ein Knackpunkt bleibt die Finanzierung. Der Entwurf umfasst zwar kein eigenes festes Budget.

Der Fonds für Tech-Souveränität soll aber gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank, Mitgliedstaaten und privaten Investoren Eigenkapital und verwandte Finanzierungen für Schlüsseltechnologien bereitstellen. Virkkunen nannte hier als erstes Zielvolumen 50 Milliarden Euro. Den Finanzbedarf für Europas technologische Souveränität insgesamt verortete sie im Bereich von 400 bis 500 Milliarden Euro. Wann der Fonds operativ startet, hängt vom nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen ab.

Mit Blick auf die Kapitalknappheit in Europa betonte die Kommissarin: „Kein Unternehmen sollte gezwungen sein, Europa wegen mangelnder Finanzierung zu verlassen.

“als Weichenstellung für die nächste technologische Revolution nach künstlicher Intelligenz, mahnte aber konkrete Finanzierungszusagen, praxistaugliche Standards bei der quantensicheren Verschlüsselung sowie eine starke Rolle der öffentlichen Hand als Nachfrager an. Zugleich warnte er vor einer Abschottung gegenüber internationalen Partnern. Als Nächstes beraten das EU-Parlament und der Ministerrat über den Verordnungstext. Kommt es zu einer Einigung, soll das Gesetz 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten.