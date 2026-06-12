EU-Kompromiss: Fluggastrechte bleiben erhalten, Verbesserungen bei Handgepäck

Die EU-Staaten einigen sich auf eine Reform der Fluggastrechte. Entschädigungen ab drei Stunden Verspätung bleiben bestehen. Zudem sollen Airlines Kosten transparenter machen und Familien bei Sitzplätzen schützen. Endgültige Abstimmung am Montag.

Die geplante Reform der EU- Fluggastrechte sorgte wochenlang für Unsicherheit bei Millionen Reisen den. Ursprünglich wollten die EU-Staaten die Rechte der Passagiere deutlich verschlechtern. So war geplant, dass Entschädigung en erst ab einer Verspätung von vier Stunden gezahlt werden sollten, anstatt wie bisher ab drei Stunden.

Doch nun zeichnet sich eine überraschende Wende ab. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) zeigte sich erfreut über den gefundenen Kompromiss und betonte, dass der Anspruch auf Entschädigung ab drei Stunden Verspätung erhalten bleibt. Sie bezeichnete dies als wichtigen Verhandlungserfolg für die Verbraucher. Die Entschädigungshöhe bleibt ebenfalls unverändert: Bei Flügen über 3500 Kilometer stehen weiterhin 600 Euro zu.

Auch bei kürzeren Strecken bleiben die Beträge stabil. Doch es gibt nicht nur gute Nachrichten für Flugreisende. Der Kompromiss bringt auch Verbesserungen beim Handgepäck mit sich. Airlines müssen künftig den Preisverleich erleichtern, indem sie alle Kosten transparent ausweisen.

Versteckte Gebühren für Aufgabegepäck oder andere Zusatzleistungen sollen der Vergangenheit angehören. Zudem sollen Familien bei der Sitzplatzreservierung besser geschützt werden, etwa indem Kinder nicht getrennt von ihren Eltern sitzen müssen. Trotz dieser erfreulichen Entwicklungen ist die Reform noch nicht endgültig beschlossen. Am Montag treffen sich die EU-Parlamentarier in Straßburg zur finalen Abstimmung.

Die Frist läuft in der Nacht zum Dienstag ab. Sollte bis Mitternacht kein Deal zustande kommen, scheitert die gesamte Reform, die bereits seit 2013 auf dem Tisch liegt. Es handelt sich um ein komplexes Vorhaben, das viele Einzelheiten regelt. Wichtig für Reisende zu wissen: Die Entschädigung wird nur dann fällig, wenn die Airline die Verspätung selbst zu verantworten hat.

Bei außergewöhnlichen Umständen wie extremem Wetter, Streiks der Fluglotsen oder Sicherheitsrisiken gehen Passagiere leer aus. Die Reform zielt darauf ab, die Rechte der Fluggäste zu stärken und gleichzeitig die Airlines nicht übermäßig zu belasten. Die Gespräche in Brüssel waren zäh, da es viele unterschiedliche Interessen gab. Verbraucherschützer hatten sich vehement gegen die ursprünglichen Pläne gewehrt und auf die Bedeutung der Entschädigungen für die Reisenden hingewiesen.

Nun bleibt abzuwarten, ob die Einigung hält. Sollte die Reform scheitern, bliebe die bisherige Regelung in Kraft. Diese sieht vor, dass bei Verspätungen ab drei Stunden Entschädigungen gezahlt werden müssen, sofern kein außergewöhnlicher Umstand vorliegt. Die Höhe richtet sich nach der Flugstrecke und beträgt zwischen 250 und 600 Euro.

Die EU-Kommission hatte die Reform ursprünglich vorgeschlagen, um die Fluggastrechte zu modernisieren und an die veränderten Marktbedingungen anzupassen. Kritiker warfen den EU-Staaten jedoch vor, die Rechte der Passagiere zu schwächen. Der nun gefundene Kompromiss scheint einen Mittelweg zu bieten. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Reform tatsächlich umgesetzt wird oder ob die EU-Staaten erneut über die Details verhandeln müssen





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