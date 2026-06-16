EU-Kompromiss: Fluggastrechte werden nicht eingeschränkt

Die europäischen Fluggastrechte werden nicht eingeschränkt. Die Verkehrsminister der EU haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Eine Abstimmung im Rat und Parlament steht noch aus, sodass mit einem Inkrafttreten erst 2027 zu rechnen ist.

Die europäischen Fluggastrechte werden nicht eingeschränkt. Die Verkehrsminister der EU haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Eine Abstimmung im Rat und Parlament steht noch aus, sodass mit einem Inkrafttreten erst 2027 zu rechnen ist.

BILD hat das Kompromiss-Papier sowie aktuelle Erklärungen genau analysiert. Es gibt nur eine deutliche Verschlechterung - die es allerdings in sich hat. Wenn die Airline innerhalb von drei Stunden nach der Störung keine angemessene Ersatzbeförderung anbietet, darf der Passagier selbst eine Alternative buchen und anschließend Erstattung verlangen - begrenzt auf bis zu 400 Prozent des ursprünglichen Ticketpreises. Klingt erst einmal gut: Angenommen, Ihr ursprüngliches Ticket kostet 200 Euro.

Der Flug wird annulliert. Die Airline bietet Ihnen innerhalb von drei Stunden keine brauchbare Ersatzverbindung an. Dann könnten Sie selbst eine Alternative buchen - ausdrücklich auch bei anderen Fluggesellschaften - und Sie bekommen bis zu 800 Euro erstattet. Hat mitunter solche Startpreise.

Hier stehen Urlauber schlecht da, denn ein kurzfristiger Ersatzflug für 120 bis 160 Euro - also das Vierfache - ist kurzfristig so gut wie gar nicht zu bekommen. Betroffene würden also draufzahlen - eine deutliche Verschlechterung, denn einen solchen Flugpreisdeckel gab es bisher nicht. Entschädigungen sollen einfacher und schneller beantragt werden können. Airlines müssen Fluggäste aktiver über ihre Rechte informieren und Anträge binnen 30 Tagen bearbeiten.

Bei Annullierungen oder verweigerter Beförderung sollen Airlines schneller eine Ersatzbeförderung anbieten müssen - einen Flug drei Tage später mit derselben Airline müssen Sie nicht akzeptieren. Neu ist auch ein stärkerer Schutz gegen sogenannte No-show-Klauseln - wenn Sie einen Flug nicht antreten: Airlines sollen Passagieren nicht mehr automatisch den Rückflug streichen dürfen, nur weil sie den Hinflug nicht genutzt haben. Außergewöhnliche Umstände werden klarer definiert. Für Passagiere ist das positiv, weil Airlines künftig genauer begründen müssen, warum sie keine Entschädigung zahlen.

Die Beweislast bleibt bei der Fluglinie. Das könnte Streitfälle reduzieren und verhindern, dass sich Gesellschaften zu pauschal auf 'außergewöhnliche Umstände' berufen





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