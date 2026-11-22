Die EU und Deutschland haben den Abschlussentwurf der COP30 in Antalya zurückgewiesen, da er keine klaren Schritte zur Reduktion von Kohle, Öl und Gas vorsieht. Dies droht die UN-Klimaverhandlungen zu blockieren.

Die Europäische Union hat den Abschlussentwurf für die 31. Weltklimakonferenz ( COP30) in der laufenden Plenarsitzung in Antalya zurückgewiesen. Der irische Klimaminister Darragh O'Brien erklärte im Namen der EU-Ratspräsidentschaft, dass die Gemeinschaft keine Abschlusserklärung akzeptieren werde, die fossile Brennstoffe nicht explizit erwähnt. Diese deutliche Absage markiert eine schwere diplomatische Blockade bei den internationalen Klimaverhandlungen, die bereits seit zwei Tagen eigentlich beendet sein sollten.

Kritik am schwachen Verhandlungstext

Umweltminister Carsten Schneider hatte den erneut nachgebesserten Textentwurf der türkischen Präsidentschaft bereits zuvor als nicht zustimmungsfähig zurückgewiesen. Der SPD-Politiker führte in Antalya aus, dass das zehnseitige Papier der Konferenzleitung auf die Bedrohung der Klimakrise keine ausreichende Antwort biete. Stattdessen gehe der Entwurf sogar einen Schritt zurück im Vergleich zu bisherigen Entscheidungen für den Klimaschutz. Deutschland könne sich einen solchen Rückschritt nicht leisten und wolle stattdessen gemeinsam mit anderen Ländern vorangehen.

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Schneider äußerte Skepsis, dass es noch gelingen könne, bis zum Ende der Sitzung einen Konsens zu erzielen. Viele Delegationen seien bereits abgereist, da die Konferenz zeitlich bereits überschritten sei. Trotz der massiven Kritik der EU und einer Reihe verbündeter Staaten bestand die türkische Konferenzleitung auf ihren Kompromissvorschlägen. Die französische Umweltministerin Monique Barbut wies die Vorschläge ebenfalls zurück und betonte, dass der vorgelegte Text schwächer sei als der vorherige Entwurf.

Vorwürfe gegen Öl- und Gasförderstaaten

Carsten Schneider richtete schwere Vorwürfe gegen bestimmte Ölstaaten, die Fortschritte im Klimaschutz blockieren würden. Er sagte, dass die überwältigende Mehrheit der Staaten zwar engagiert im Klimaschutz sei, es jedoch einige wenige gebe, die noch ihr großes Geld mit Öl und Gas verdienen. Diese Staaten seien nicht bereit, Emissionen im entsprechenden Bereich zu reduzieren oder einen klaren Fahrplan zur Reduktion voranzubringen. Der türkische Minister Murat Kurum hoffte dennoch auf einen Kompromiss in letzter Minute, um eine längerfristige Blockade der UN-Klimaverhandlungen zu vermeiden.

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Greenpeace Deutschland drückte ebenfalls seinen Unmut über den Text aus. Der Geschäftsführer Martin Kaiser nannte es unfassbar, dass jegliche Erwähnung der fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas fehle. Er warnte davor, dass der aktuelle Entwurf das Geschäftsmodell der großen Öl- und Gaskonzerne bis ins nächste Jahrhundert verlängern würde. Dies dürfe nicht von der EU und vulnerable Staatengruppen akzeptiert werden, insbesondere angesichts der akuten Klimakatastrophen.

Anerkennung der 1,5-Grad-Grenze

Obwohl die EU den Entwurf ablehnte, erkennt das Papier ausdrücklich an, dass die Staaten ihr in Paris 2015 angestrebtes Ziel reißen werden, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu begrenzen. Man wolle diese Überschreitung jedoch in ihrem Ausmaß und ihrer Dauer begrenzen, heißt es im Dokument. Der Querverweis auf den Beschluss aus Dubai 2023 bleibt erhalten, der einen schrittweisen Ausstieg aus fossilen Energieträgern vorsieht, ohne diese jedoch direkt in der Abschlusserklärung zu benennen.

Die 31. UN-Klimakonferenz in Antalya wird von einer gemeinsamen Präsidentschaft der Türkei und Australiens geführt. Murat Kurum amtiert als Präsident, während Chris Bowen die Verhandlungsleitung übernimmt. Laut einem UN-Bericht ist das Reißen der 1,5-Grad-Marke inzwischen unvermeidlich. Im günstigsten Fall könnten bis Mitte des Jahrhunderts 1,7 bis 1,8 Grad gehalten werden. Die katastrophalen Folgen wie Hitzewellen, Dürren und Waldbrände sind bereits jetzt heftiger und häufiger geworden. Die Delegationen müssen nun entscheiden, ob sie diesen unzureichenden Kompromiss akzeptieren oder die Verhandlungen weiter blockieren.