EU meldet deutlichen Rückgang illegaler Migration - Neue Asylreform ab Juni

EU-Migrationskommissar Magnus Brunner gibt einen Rückgang der illegalen Migration um 55 Prozent in den letzten zwei Jahren bekannt. Gleichzeitig steigen die Rückführungszahlen leicht. Ab Juni tritt das reformierte Gemeinsame Europäische Asylsystem in Kraft, das Asylverfahren an den Außengrenzen vorsieht. Menschenrechtsorganisationen äußern Kritik an der Reform.

Brüssel - Die illegale Migration in die Europäische Union ist in den letzten zwei Jahren um 55 Prozent zurückgegangen, teilte EU-Migrationskommissar Magnus Brunner mit. Auf einigen Routen wie dem Westbalkan sei der Rückgang sogar um 90 Prozent innerhalb von drei Jahren zu verzeichnen.

Besonders deutlich sei der Rückgang im Jahr 2024: In den ersten vier Monaten des Jahres sei die illegale Migration von der Türkei auf die griechischen Ägäischen Inseln im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 67 Prozent gesunken. Gleichzeitig sei die Zahl der Rückführungen abgelehnter Asylsuchender aus der EU in die Herkunftsländer von 21 auf knapp 30 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen, erklärte Brunner. Er betonte jedoch, dass dieser Wert 'noch viel zu niedrig' sei. Am 12.

Juni 2024 tritt das reformierte Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) in Kraft. Ziel der Reform ist es, die illegale Migration zu reduzieren, Asylverfahren zu beschleunigen und zu vereinheitlichen. Dafür sollen Asylverfahren vor allem für Menschen mit geringer Bleibeperspektive in Zentren an den EU-Außengrenzen durchgeführt werden. Brunner lobte Deutschland als Vorreiter bei der Umsetzung dieser Reformen.

Menschenrechtsorganisationen und Migrationsforscher warnen hingegen, dass das GEAS das Asylrecht aushöhlen und die Menschenrechte von Schutzsuchenden gefährden könnte. Die Entwicklung zeigt einen klaren Trend: Während die Zahlen irregulärer Zuwanderung zurückgehen, bleibt die Debatte über den Schutz von Asylsuchenden und die Effizienz der Rückführungen hochumstritten





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