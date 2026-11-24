Die EU will Europäern Führungsjobs in russischen Unternehmen verbieten. Gerhard Schröder müsste sein jüngstes Aufsichtsratsmandat niederlegen. Auch andere deutsche Manager sind betroffen.

Die EU-Kommission will EU-Bürgern verbieten, in Leitungsgremien russischer Unternehmen zu bleiben, was auch Gerhard Schröder betrifft. Die Regelung ist Teil des 22. Sanktionspakets gegen Russland, das auch neue Verbote für Banken und den Energiesektor enthält.

Das Verbot betrifft neben Schröder auch deutsche und europäische Manager bei russischen Firmen, darunter Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglieder. Die Sanktionen schließen Einschränkungen für russische Sportmannschaften und die Einreise von Soldaten und Veteranen des Ukrainekriegs in die EU ein.plant, EU-Bürgern die Mitgliedschaft in Leitungsgremien russischer Unternehmen zu untersagen. Das Verbot würde auch den früheren Bundeskanzler treffen, wie EU-Beamte und Diplomaten dem Handelsblatt bestätigten. , das Ursula von der Leyen am Montag vorgestellt hat.

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In den Wirtschaftsbeziehungen zu Russland dürfe es kein „Weiter so“ geben, sagte die Kommissionspräsidentin.

„Wir werden Europäern verbieten, weiterhin Posten in den Führungsgremien von Unternehmen in Russland zu bekleiden“, erklärte sie. Die 27 Mitgliedstaaten sollen sich noch vor Weihnachten auf das Paket verständigen. , dem ehemaligen Russland-Ableger der saarländischen Handelskette Globus. Das Unternehmen wurde Anfang 2025 aus der deutschen Globus Holding ausgegliedert, betreibt seine Supermärkte in Russland aber weiterhin unter der Marke Globus.

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Eigentümer ist der deutsche Unternehmer Thomas Bruch, der bis 2020 die Globus-Gruppe leitete. die Berufung des Altkanzlers mit dessen langjähriger Erfahrung mit dem politischen und wirtschaftlichen Leben Russlands begründet Schröder selbst warb anlässlich seiner Berufung für die Fortsetzung der Wirtschaftsbeziehungen mit Russland und wurde in russischen Medien mit den Worten zitiert: „Es ist wichtig, dass Unternehmer wie Thomas Bruch und Firmen wie Hyperglobus wirtschaftliche Beziehungen zu Russland fortsetzen und in Russland investieren.

“ Seit seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt 2005 hat Schröder immer wieder lukrative Führungsposten in der russischen Wirtschaft übernommen, insbesondere in der Energiebranche. Seine Nähe zu Putin brachte dem SPD-Politiker vor allem nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 scharfe Kritik ein. Kürzlich reiste Schröder nach Moskau, um Im Mai 2022 forderte das Europaparlament persönliche Sanktionen gegen Schröder und andere Europäer, die weiterhin Führungspositionen in großen russischen Unternehmen bekleideten.

Seit Oktober 2022 gilt für EU-Bürger ein Verbot, Führungsposten bei bestimmten russischen Staatsunternehmen zu besetzen. Nun will die Kommission die Regelung auch auf die Privatwirtschaft ausweiten. Das geplante Verbot könnte neben Schröder auch weitere deutsche und europäische Manager betreffen:den Niederländer Bernard Zonneveld, der dem Verwaltungsrat des russischen Aluminiumkonzerns Rusal vorstehtweitere Sanktionen gegen Russlands Banken und Energiesektor. Rund 60 weitere russische Banken sollen im neuen Sanktionspaket mit einem Transaktionsverbot belegt und vom internationalen Bankenkommunikationssystem Swift ausgeschlossen werden.

Zugleich will die EU verstärkt gegen Finanzdienstleister vorgehen, die Russland bei der Umgehung westlicher Sanktionen mittels Kryptowährungen helfen. Im Energiesektor will die EU das neue Sanktionspaket nutzen, um die Wirkung der ukrainischen Angriffe auf russische Ölraffinerien zu verstärken. Europäische Unternehmen sollen Russland nicht bei der Reparatur seiner Energieinfrastruktur unterstützen dürfen. Erstmals sollen entsprechende Verbote auch den Stromsektor erfassen.

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Mehr als 70 weitere Schiffe der russischen Schattenflotte sollen auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Zudem plant Brüssel Beschränkungen für Tanker, die bei russischen Unternehmen versichert sind. Russische Mannschaften und Athleten sollen bei Sportveranstaltungen in der EU nicht mehr unter russischer Flagge antreten dürfen.

Zudem will die Kommission die Verwendung offizieller russischer Symbole bei solchen Veranstaltungen verbieten und Zahlungen russischer Sponsoren an europäische Sport- und Kulturvereine einschränken. Hintergrund ist die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees vom Sommer, die Suspendierung russischer Athleten mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles aufzuheben.