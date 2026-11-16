Während Trump, Putin und Xi in Shenzhen verhandeln, zerbricht die EU an internen Streitigkeiten. Wer vertritt Europa bei Ukraine-Fragen?

Die Europäische Union steht vor einer gravierenden Identitätskrise, während die mächtigsten Staatschefs der Welt über ihre Sicherheit entscheiden. Am Donnerstag finden sich Donald Trump, Wladimir Putin und Chinas Machthaber Xi Jinping in der chinesischen Großstadt Shenzhen zu entscheidenden Gesprächen ein. Anwesend ist auch Tech-Milliardär Elon Musk. Die führenden Politiker der EU-27 sind bei diesem Gipfel nicht eingeladen, obwohl es direkt um ihre geopolitische Zukunft geht.

Interne Uneinigkeit über Verhandlungsführer

Zentraler Streitpunkt ist die Frage, wer Europa an diesem diplomatisch hochbrisanten Tisch repräsentieren soll. Die Führungsspitze aus Kanzler Friedrich Merz (71), EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (68) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) ist sich nicht einig. Während Merz darauf besteht, dass Deutschland fest im Ring der Verhandler sitze, plädiert die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni (49) dafür, dass EU-Ratspräsident António Costa (65) die alleinige Federführung übernehmen sollte. Diese Spaltung untergräbt jede außenpolitische Wirkung der Union.

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Strategische Exklusion und diplomatische Signale

Shenzhen gilt als technisches Vorzeigeprojekt Chinas mit 18 Millionen Einwohnern und einem Fokus auf Start-ups sowie Hightech-Industrieunternehmen wie BYD. Hier sollen Themen wie der Iran-Krieg und die Situation in der Ukraine besprochen werden. Donald Trump ließ in Kiew sogar Sonden zur Überlassung des Donbass an Russland starten, im Austausch für einen NATO-Beitritt. Solche tiefgreifenden strategischen Vorschläge wurden vorher nicht mit Friedrich Merz oder der EU abgestimmt, was eine massive diplomatische Lücke aufzeigt.

Akademische Kritik an europäischer Ohnmacht

Politologe Werner J. Patzelt (73) bewertet die aktuelle Lage der Union scharf als selbstverschuldete Schwäche. Er argumentiert, dass Europa keine verlässliche Rolle spielen könne, solange die finanzielle Unterstützung der Ukraine nicht gesichert ist. Ein russischer Präsident habe daher keinen Grund, andere Motive zu verfolgen, als auf Zeit zu spielen. Patzelt sieht in der Unfähigkeit Brüssels, eine klare Strategie zu entwickeln, ein politisches Versagen, das vor dem Hintergrund transatlantischer Neuausrichtungen fatal ist.

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Komplizierte Repräsentation im diplomatischen Prozess

Trotz aller Uneinigkeit hat die EU beschlossen, sieben Vertreter auf Diplomaten-Ebene zu den Gesprächen zu entsenden. Dazu zählen Delegationen aus Paris, Berlin, Rom und Warschau, ergänzt durch zwei Vertreter aus Brüssel für den Europäischen Rat und die Kommission. Werner J. Patzelt kritisiert diese breite Streuung, da Wladimir Putin ein klares Interesse daran habe, die Europäer weiter zu spalten. Je mehr Nationen an einem Tisch sitzen, desto schwerer falle es, eine gemeinsame Front zu bilden.

Zukünftige Auswirkungen auf die europäische Sicherheit

Die Suche nach einer geeinten Stimme dauert an, während die Weltmächte ohne die EU entscheiden. Lettlands Ministerpräsident Andris Kulbergs forderte lautstark mehr Durchsetzungskraft für Europa, ein Wunsch, der angesichts der aktuellen Zerrissenheit kaum realisierbar erscheint. António Costa versprach zwar eine klare Stimme, doch die Realität zeigt eine tiefgreifende Ohnmacht. Die Entscheidung in Shenzhen wird maßgeblich bestimmen, welche Rolle Europa in der neuen globalen Ordnung einnehmen wird.