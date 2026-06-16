EU‑Parlament beschließt vorläufige Abschaffung von US‑Industriezöllen - Formaler Rat noch ausstehend

Das Europäische Parlament hat die Abschaffung von Zöllen auf US‑Industriegüter bis Ende 2029 beschlossen. Jetzt muss der Rat der EU‑Staaten vor dem 4. Juli zustimmen, während eine Notfallklausel bei erneuten US‑Zollmaßnahmen greift.

Die Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union über den geplanten Zolldeal haben nun einen entscheidenden Schritt erreicht. Am Dienstagmittag hat das Europäische Parlament in Straßburg mehrheitlich dafür gestimmt, die im Moment geltenden Zölle auf eine Reihe von US‑Industriewaren vorübergehend abzuschaffen.

Damit ist die letzte politische Hürde beseitigt, die dem Abschluss des Abkommens im Wege stand. Die Abstimmung fiel zu einem Zeitpunkt, an dem sowohl US‑Präsident Donald Trump als auch EU‑Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gleichzeitig in Évian‑les‑Bains beim G7‑Gipfel anwesend waren, was die Symbolkraft des Konsenses unterstreicht. Nun liegt es am Rat der EU‑Staaten, das Ergebnis formell zu bestätigen - und das noch vor dem von Trump gesetzten Stichtag am 4.

Juli, der als Frist für die endgültige Umsetzung festgelegt wurde. Der Kern des Abkommens betrifft vor allem Industriegüter wie Kraftfahrzeuge, Maschinen und weitere hochwertige Produkte, die bislang mit relativ hohen Zöllen belegt waren. Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes sollen diese Abgaben auf null gesenkt werden, und zwar für einen befristeten Zeitraum, der bis zum 31. Dezember 2029 läuft.

Diese Laufzeit erstreckt sich über mehrere europäische und amerikanische Präsidentschaftswahlen und soll damit sowohl den Handel langfristig stabilisieren als auch politischen Spielraum für zukünftige Regierungen schaffen. Die Regelung enthält zudem eine Notfallklausel: Sollte die Vereinigte Staaten die Vereinbarung einseitig brechen und erneut hohe Zölle - etwa auf Autos - verhängen, kann die EU‑Kommission nach Zustimmung der Mitgliedstaaten die bereits gewährten zollfreien Bedingungen wieder aussetzen.

Ein automatischer Mechanismus ist jedoch nicht vorgesehen; die Entscheidung bleibt ein politischer Vorgang, der im jeweiligen Kontext geprüft wird. Trotz dieses Fortschritts gibt es nach wie vor Spannungen. In Washington hat die lange Verzögerung der europäischen Umsetzung Unmut ausgelöst, denn das Europaparlament hatte das Vorhaben mehrfach ausgesetzt - zum Teil wegen Unsicherheiten, die durch Trumps wiederholte Drohungen und ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA gegen seine früheren Zölle entstanden waren.

Trump hat daraufhin den Druck erhöht und mit zusätzlichen Strafzöllen auf amerikanische Autos gedroht, falls die EU die Umsetzung nicht bis Anfang Juli beschließt. Gleichzeitig bleibt die Frage offen, wie mit den bereits bestehenden US‑Zöllen von bis zu 50 Prozent auf Stahl‑ und Aluminiumprodukte umgegangen wird, die über das Jahr 2026 hinaus bestehen bleiben könnten.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die EU‑Länder die formale Zustimmung rechtzeitig erteilen und ob die Notfallklausel tatsächlich als Druckmittel genutzt werden kann, um ein ausgewogenes Handelsverhältnis zu gewährleisten





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