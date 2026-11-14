EU plant Abschiebezentren in Ruanda: Diplomatischer Durchbruch

Die Europäische Union strebt ein Abkommen zur Einrichtung von Abschiebezentren in Ruanda an. Dies marks einen wichtigen Schritt in der verschärften Migrationspolitik und löst internationale Debatten aus.

Die Europäische Union hat konkrete Verhandlungen mit Ruanda aufgenommen, um dort die ersten offiziellen Abschiebezentren für abgelehnte Asylbewerber zu etablieren. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, Personen aufzunehmen, deren Asylanträge in der EU bereits abgelehnt wurden, die jedoch aufgrund fehlender Dokumente oder anderer Hindernisse nicht in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden können. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete am Freitag, dass Diplomaten und mit den Gesprächen vertraute Kreise bestatigen, dass das afrikanische Land als potenzieller Standort für diese kontroversen Einrichtungen favorisiert wird.

Rechtliche Grundlagen und politische Einigung

Die rechtliche Basis für diese neuen Zentren bildet die EU-Rückführungsverordnung, auf die sich die Unterhändler des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten bereits im Juni geeinigt hatten. Diese Verordnung ist ein zentraler Bestandteil der verschärften Migrationspolitik der Europäischen Union, die Anfang Oktober ihre abschließende Zustimmung zu den neuen, strengeren Regeln gab. Ein entscheidendes Kriterium für die Partnerländer ist dabei die strikte Einhaltung der internationalen Menschenrechtsstandards und -grundsätze im Einklang mit dem Völkerrecht.

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Ein juristisches Gutachten des Europäischen Gerichtshofs aus dem April hat geklärt, dass die Haftbedingungen innerhalb dieser Zentren bestimmte rechtliche Anforderungen erfüllen müssen. Die europäischen Richter orientieren sich häufig an solchen Gutachten, die festlegen, dass Inhaftierte weiterhin Zugang zu juristischem Beistand und sprachlicher Unterstützung erhalten müssen. Zudem muss es ihnen ermöglicht sein, Kontakt zu ihrer Familie und den zuständigen Behörden zu halten, um willkürliche Inhaftierung zu verhindern.

Interessenlage und diplomatische Initiative

Deutschland ist gemeinsam mit Dänemark, den Niederlanden, Österreich und Griechenland die treibende Kraft hinter diesen Gesprächen mit Ländern insbesondere in Afrika. Zielsetzung war es, bis zum Jahresende ein erstes Abkommen mit einem Drittstaat außerhalb der Europäischen Union zur Errichtung solcher Abschiebezentren zu schließen. Dieses diplomatische Ziel wurde bereits bei einem Treffen Anfang September in Kopenhagen von den beteiligten Staatschefs und Ministers öffentlich kommuniziert.

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Ruanda gilt dabei nun als der klare Favorit für die Umsetzung dieses Plans. Bereits Ende August hatte die ruandische Regierung Gespräche von Vertretern Deutschlands und weiterer europäischer Staaten über die Einrichtung solcher Zentren bestätigt. Medienberichten zufolge zeigt auch Italien großes Interesse an einem entsprechenden Abkommen mit Ruanda. Im Gespräch ist dabei insbesondere das bereits existierende Transitzentrum in Gashora, das etwa 60 Kilometer von der Hauptstadt Kigali entfernt liegt und seit 2019 Migranten aus Libyen aufnimmt.

Widersprüche und Kritik aus der Zivilgesellschaft

Trotz der diplomatischen Fortschritte steht das Projekt vor erheblichen rechtlichen und ethischen Hürden. Menschenrechtsorganisationen und Kirchenverbände warnen eindringlich vor einer Kriminalisierung der Migration. Marta Welander vom International Rescue Committee kritisierte, dass die EU-Verordnung den Einsatz von Haft in gefängnisähnlichen Einrichtungen außerhalb des EU-Gebiets zu normalisieren drohe. Es bestehe die Gefahr, dass Menschen in Länder abgeschoben werden, in denen ihnen Verfolgung, Folter oder ähnliches Unrecht droht.

Auch Caritas betonte, dass Betroffene durch willkürliche und unbefristete Inhaftierung in einer rechtlichen Grauzone verbleiben könnten. Die Kinderschutzorganisation Save the Children warnte davor, dass die geplanten Rückführungszentren Orte der Unsicherheit seien und massive Kinderrechtsverletzungen bergen könnten. Diese Kritik stößt auf Skepsis in Teilen der europäischen Politik. Frankreich plante etwa unter Präsident Emmanuel Macron keine solchen Einrichtungen, da dies nicht mit den europäischen Prinzipien vereinbar sei. Das Vereinigte Königreich hatte vergleichbare Pläne 2024 vom Obersten Gerichtshof als illegal einstufen lassen.

Zukünftige Umsetzung und finanzielle Aspekte

Die Frage nach der langfristigen Rechtmäßigkeit und praktischen Umsetzung ist noch nicht abschließend geklärt. Bereits die Ampel-Regierung von Kanzler Olaf Scholz hatte Drittstaaten-Regelungen für die Aufnahme von Migranten prüfen lassen. Fachleute des damals SPD-geführten Bundesinnenministeriums verwiesen im Juli 2024 auf die enormen Kosten, die im Vergleich zur Unterbringung von Flüchtlingen im eigenen Land entstehen würden. Trotz der im Anfang 2025 abgesagten Regierungskonsultationen mit Ruanda aufgrund geopolitischer Spannungen in der Demokratischen Republik Kongo, bleibt das afrikanische Land der angestrebte Ansprechpartner für die EU-Strategie.