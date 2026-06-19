EU plant Zölle auf chinesische Plug-in-Hybride

Die Europäische Union beabsichtigt, Einfuhrzölle auf Plug-in-Hybride aus China einzuführen, um eine Lücke in den bestehenden Handelsregeln zu schließen. Chinesische Hersteller waren zuletzt vermehrt auf diese Fahrzeugklasse ausgewichen, um den seit 2024 geltenden Ausgleichszöllen auf reine Elektroautos zu entgehen. Die EU sieht dadurch den einheimischen Markt benachteiligt und hat eine Untersuchung eingeleitet. Experten bezweifeln jedoch, dass zusätzliche Zölle den Vormarsch der chinesischen Autobauer nachhaltig stoppen können, da diese zunehmend lokal in Europa produzieren und hohe Margen erzielen. Die Nachricht sorgte für eine vorübergehende Erholung an den Aktienmärkten, während die UBS parallel ihre Prognose für BMW deutlich verschlechterte.

Die Europäische Union plant laut einem Bericht des Handelsblatts die Einführung von Einfuhrzölle n auf Plug-in-Hybride aus China . Damit soll eine Lücke in den bestehenden Importabgaben geschlossen werden, die chinesische Hersteller bisher nutzten, um den seit Mitte 2024 geltenden Ausgleichszöllen auf subventionierte reine Elektroautos zu entgehen.

Die EU-Kommission hat bereits eine entsprechende Untersuchung eingeleitet, um rasch zusätzliche Zölle auf Fahrzeuge chinesischer Anbieter zu verhängen. Die europäische Industrie sieht dringenden Handlungsbedarf, da die chinesischen Autobauer agil reagiert und die regulatorische Lücke schnell ausgenutzt hätten, so ein Industriemanager. Ob die neuen Maßnahmen den Vormarsch der chinesischen Konkurrenz in Europa dauerhaft bremsen können, ist jedoch fraglich. Der UBS-Experte Patrick Hummel schätzt, dass Zölle auf Plug-in-Modelle das Wachstum der chinesischen Hersteller in der EU nur moderat beeinträchtigen würden.

Chinesische Unternehmen könnten hierzulande weiterhin höhere Margen erzielen als im Heimatmarkt und beschleunigten zudem ihre Strategie, direkt in Europa zu produzieren. Die Nachricht über die geplanten Zölle wurde dennoch als leicht positiv für den europäischen Sektor gewertet und löste an den Aktienmärkten ein Aufatmen aus, wodurch eine zweitägige Verlustserie der deutschen Premium-Hersteller beendet wurde. Parallel dazu senkte die UBS das Kursziel für BMW von 88 auf 70 Euro und beließ die Einstufung auf Neutral.

Analyst Patrick Hummel begründete dies mit einer massiven Gewinnwarnung des Autobauers, die zu einer Kürzung seiner Schätzungen für die operative Marge bis 2028 führte. Seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie wurden um bis zu 44 Prozent reduziert, da sein Bewertungsmodell von keiner Geschäftsverbesserung in China ausgeht. Die BMW-Aktie sei aktuell fair bewertet. Die Pläne der EU stellen somit einen weiteren Schritt im handelspolitischen Konflikt mit China dar, während die Perspektiven für europäische Autobauer weiterhin von Unsicherheiten geprägt sind





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EU China Automobilindustrie Einfuhrzölle Plug-In-Hybride

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