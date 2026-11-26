Auf den letzten Metern stocken die EU-Verhandlungen zur Chatkontrolle. Das Parlament besteht darauf, dass Nutzer:innen nur zielgerichtet und nach einer richterlichen Erlaubnis überwacht werden dürften. Kommission und Rat sehen dies anders. Im Gespräch ist nun offenbar, das Verhandlungsteam des Parlaments zu umgehen.

Auf den letzten Metern stocken die EU-Verhandlungen zur Chatkontrolle. Das Parlament besteht darauf, dass Nutzer:innen nur zielgerichtet und nach einer richterlichen Erlaubnis überwacht werden dürften.

Kommission und Rat sehen dies anders. Im Gespräch ist nun offenbar, das Verhandlungsteam des Parlaments zu umgehen. Schon bald, am 8. Dezember, könnten die zähen Verhandlungen zur sogenannten Chatkontrolle abgeschlossen sein.

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Das jedenfalls hofft die irische Ratspräsidentschaft, geht aus einemZwar seien mit dem Berichterstatter, dem konservativen Javier Zarzalejos aus Spanien , Kompromisse erreicht worden, heißt es in dem Schreiben. Diese würden die Schattenberichterstatter, also die, jedoch nicht mittragen. Da sich die Verhandlungspositionen „deutlich verhärtet“ hatten, überlege die Präsidentschaft nun, die Vorsitzenden der Fraktionen – und damit an den eigentlichen Verhandler:innen vorbei – in die Gespräche einzubinden. Allein die Überlegung, die Verhandler:innen des Parlaments zu übergehen, löst Irritationen unter Abgeordneten aus.