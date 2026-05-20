Die Europäische Union bereitet Gespräche vor, wer mit Wladimir Putin verhandeln könnte, nachdem weitere Länder wie Lettland und Estland bereits announceDrohnen-Vorfälle erlebt hatten. Dabei werden auch die Pläne für den Juni обсуждаНt und die Auswirkungen des russischen Angriffs.

Der russische Präsident Wladimir Putin und Ex-Kanzlerin Angela Merkel : In der EU laufen offenbar Gespräche, wer mit Putin verhandeln könnte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben Pläne für Angriffe im Juni im Abwehrkampf der Ukraine gegen die russische Invasion genehmigt.

Dieser Monat habe eine Veränderung der Dynamik zugunsten der Ukraine gebracht, sagte er in einer Videoansprache. Die Ukraine hält ihre Stellungen besser und unternehme mehr Angriffe, sagte Selenskyj. Als besonders bedeutend beschrieb er Gegenangriffe Kiews mit Drohnen im russischen Hinterland. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg





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