EU-Return-Hub in Ruanda: Dobrindt und Koalitionspartner einigen sich auf Abschiebezentrum

Deutschland, Österreich, Dänemark, Griechenland und die Niederlande planen ein EU-Abschiebezentrum in Ruanda. Innenminister Dobrindt begrüßt den historischen Beschluss für 2027.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat sich mit seinen Amtskollegen aus Dänemark, Griechenland, den Niederlanden und Österreich auf die Einrichtung eines gemeinsamen Rückführungszentrums in Ruanda geeinigt. Der Durchbruch bei den Verhandlungen in Wien erfolgte am Montag gegen 16 Uhr, wie Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker bekannt gab. Das geplante EU- Abschiebezentrum soll nach den neuesten Aussagen der beteiligten Regierungen im Jahr 2027 seine Türen öffnen.

Historischer Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik

Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker betonte bei der Bekanntgabe des Abkommens, dass mit diesem Schritt ein wirklich historischer Paradigmenwechsel in der europäischen Migrationspolitik erzielt wurde. Das deutsche Bundesinnenministerium bestätigte ebenfalls, dass im Jahr 2027 die ersten Überstellungen von Flüchtlingen nach Ruanda erfolgen sollen. Diese Maßnahme ist Teil einer breiteren Strategie zur Verbesserung der Rückführungsverfahren innerhalb der Europäischen Union.

Also read Mehrere SPD-Politiker wollen Dobrindts Ruanda-Pläne stoppen

Alexander Dobrindt described the so-called "Return Hubs" as a positive approach for individuals without a right to remain and without prospects in Europe. His focus is particularly on cases where countries of origin are uncooperative regarding readmissions. For Dobrindt and the four other European states, successful return operations represent a central pillar of a credible and effective migration system. The center aims to accommodate individuals who are obligated to leave the country but whose deportation has previously failed due to a lack of cooperation from their home nations.

Rechtliche Grundlagen und Zielgruppe des Zentrums

Dieses Konzept betrifft ausschließlich abgelehnte Asylbewerber und schließt Personen mit laufenden Verfahren explizit aus. Die rechtliche Grundlage für die Errichtung solcher Zentren außerhalb der EU wurde von den Mitgliedstaaten erst im vergangenen Monat geschaffen. Dies stellt einen signifikanten Meilenstein in der rechtlichen Vorbereitung dar, um die praktische Umsetzung des Projekts zu ermöglichen. Die beteiligten Staaten sehen darin eine notwendige Ergänzung zu den bestehenden nationalen Rückführungskapazitäten.

Advertisement

Die Struktur des Zentrums soll es ermöglichen, Personen effizienter zu behandeln, die aufgrund politischer oder administrativer Hürden in ihren Herkunftsländern nicht aufgenommen werden. Durch die Konzentration auf diese spezifische Gruppe soll die Effizienz der Rückführungen erhöht und gleichzeitig der Druck auf die nationalen Justiz- und Verwaltungssysteme verringert werden. Die Zusammenarbeit zwischen den fünf Staaten soll diesen Prozess durch gemeinsame Ressourcen und Standards unterstützen.

Starke Kritik aus Politik und Gesellschaft

Diese Pläne stoßen auf scharfe Kritik aus Teilen der deutschen Politik und der Zivilgesellschaft. Die SPD-Abgeordneten Rasha Nasr und Hakan Demir warnten davor, dass den Abgeschobenen dort willkürliche Inhaftierung, Folter, Misshandlung und weitere Abschiebungen in unsichere Staaten drohen könnten. Die Linken-Chefin Ines Schwerdtner nannte die Pläne skandalös und einen Tabubruch. Ihre Kritik zielt auf die menschlichen Rechte und die Sicherheit der betroffenen Personen ab, die sie in Gefahr sehen.

Auch die Caritas schlägt Alarm und fordert, dass Deutschland von diesem Irrweg Abstand nehmen muss. Vorstand Oliver Müller betonte, dass dieser Ausverkauf europäischer Werte nicht hinnehmbar sei. Kritiker wie die genannten Abgeordneten und Verbände argumentieren, dass die Zusammenarbeit mit einem Staat, der unter einer autoritären Führung steht, ethische und rechtliche Bedenken aufwirft. Sie fordern eine gründliche Überprüfung der Zusagen, die Deutschland im Rahmen dieses Abkommens eingehen würde.

Positionen der Union und weitere Schritte

Die Union reagiert mit Unverständnis auf die kritischen Stimmen aus den Koalitionspartnern. Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alexander Throm, verwies darauf, dass der Koalitionsvertrag explizit das Ziel benenne, Rückführungen und Verbringungen in Drittstaaten zu ermöglichen. Er betonte die Notwendigkeit, den im Parlament beschlossenen Weg konsequent zu verfolgen und die rechtlichen sowie politischen Rahmenbedingungen entsprechend umzusetzen.

Advertisement

Die geplanten nächsten Schritte beinhalten die weitere Vorbereitung der logistischen und rechtlichen Strukturen für die Inbetriebnahme des Zentrums im Jahr 2027. Die beteiligten Ministerien werden weiterhin an der Koordination der Rückführungsprozesse arbeiten und die Zusammenarbeit mit den Behörden in Ruanda intensivieren. Die Umsetzung dieses Projekts wird voraussichtlich auch auf internationaler Ebene Beachtung finden und Diskussionen über die Zukunft der europäischen Asylpolitik anregen.