EU-Rückkehrinternate Ruanda: Deutschland plant Abschiebezentren für Asylbewerber

Deutschland und vier weitere EU-Staaten planen Return Hubs in Ruanda für abgelehnte Asylbewerber. Die Umsetzung hängt von Rechtsfragen und Koalitionsstreit ab.

Fünf europäische Mitgliedsstaaten, unter Führung von Deutschland, arbeiten an einem umstrittenen Modellprojekt zur Migration. Ziel ist die Errichtung sogenannter Return Hubs in Ruanda, um abgelehnte Asylbewerber langfristig in ihre Herkunftsländer zu überführen. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, Menschen, deren Asylanträge abgelehnt wurden, aber nicht in ihre Heimat zurückkehren, außerhalb der Europäischen Union zu halten und später abzuschieben.

Rechtliche Grundlagen und Verbindungselement

Die rechtliche Basis für dieses ambitionierte Projekt bildet die EU-Rückkehrverordnung, die Anfang Oktober vom Europäischen Parlament verabschiedet wurde. Ein zentraler Aspekt dieser Verordnung ist die Verpflichtung, dass Partnerländer die internationalen Menschenrechtsstandards und -grundsätze strikt einhalten müssen. Zudem ermöglicht das neue Gemeinsame Europäische Asylsystem einen strukturellen Wandel: Abgelehnte Asylbewerber können künftig auch in Staaten zurückgeführt werden, mit denen sie zuvor keinen persönlichen oder rechtlichen Bezug hatten. In der Migrationspolitik wird diese Entwicklung als Abschaffung des sogenannten Verbindungselements bezeichnet, was innerhalb der EU, insbesondere in Deutschland, lange Zeit heftig umstritten war.

Also read Deutschland und EU-Partner planen Abschiebezentren in Ruanda

Präzedenzfälle und Gerichtsbarkeiten

Die Realisierung des Projekts hängt maßgeblich von der Schaffung rechtlicher Präzedenzfälle ab. Erwartbar ist, dass die europäischen Staaten zunächst versuchen, rechtlich sichere Fälle nach Ruanda zu überführen. Dabei dient die italienische Erfahrung als warnendes Beispiel: Italien hatte bereits Abschiebezentren in Albanien etabliert, was jedoch scheiterte. Der Europäische Gerichtshof urteilte zwar, dass solche Zentren nicht grundsätzlich gegen Europarecht verstoßen, stellte aber strenge Auflagen für juristischen Beistand, Sprachunterstützung und Familienkontakt auf. Italienische Gerichte legten mehrfach Veto ein, da Herkunftsländer als unsicher galten. Politisch und finanziell gilt das italienische Modell als Misserfolg.

Diplomatische Hürden und politische Gegner

Die diplomatische Lage zwischen Deutschland und Ruanda ist angespannt. Ende August bestätigte die ruandische Regierung Gespräche mit Vertretern Deutschlands über die Zentren, doch im Januar 2025 hatte das Bundesentwicklungsministerien Regierungsconsultationen aufgrund von Menschenrechtsverletzungen abgesagt. Der Konflikt bezog sich auf die Unterstützung Ruandas für die M23-Miliz in der Demokratischen Republik Kongo. Trotz dieser Spannungen gilt Ruanda laut Diplomaten als klarer Favorit vor Ländern wie Uganda oder Usbekistan. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU unterstützt die Kooperation aktiv, was nicht seiner gesamten Koalition entspricht.

Advertisement

Internes Misstrauen und gesellschaftliche Warnung

Innerhalb der deutschen Regierungskoalition gibt es erheblichen Widerstand. Die SPD hat sich klar gegen die Pläne ausgesprochen und angekündigt, sie zu stoppen, da keine Abstimmung mit der Partei stattfand. Die migrationspolitischen Sprecher der Sozialdemokraten kritisieren die fehlende Transparenz darüber, was mit den Abgeschobenen in Ruanda geschieht. Sie verweisen auf massive Menschenrechtsprobleme und warnen vor willkürlicher Inhaftierung, Folter und Misshandlung. Auch Menschenrechtsorganisationen und Kirchen sehen in dem Projekt eine Kriminalisierung der Migration und befürchten rechtliche Grauzonen sowie Verletzungen der Kinderrechte.

Auswirkungen und folgende Schritte

Das primäre Ziel der beteiligten EU-Staaten ist die signifikante Reduzierung der Zahl abgelehnter Asylbewerber in der Union. Da andere Länder kaum Interesse an der Aufnahme zeigen, sind bilaterale Abkommen unumgänglich. Realistisch betrachtet wird es sich am Anfang um zahlenmäßig überschaubare Pilotprojekte handeln, bis rechtliche Hürden, Logistik und Unterbringung geklärt sind. Mit fallbezogenen Klagen ist zu rechnen, die die rechtliche Lage weiter definieren werden. Ruanda wird aktuell von Machthaber Paul Kagame autoritär regiert, was die Risiken für die betroffenen Migranten erhöht und die Umsetzung des Projekts weiter erschwert.