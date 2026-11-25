Die EU-Kommission plant Sanktionen, die Europäern die Tätigkeit in russischen Führungsgremien untersagen. Dies betrifft ex-Kanzler Gerhard Schröder direkt.

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder droht den Verlust seines aktuellen Amtes in einem russischen Unternehmen durch neue Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union. Die EU-Kommission hat den Entwurf für ein 22. Sanktionspaket vorgestellt, das Europäerinnen und Europäern zukünftig das Besetzen von Positionen in den Leitungsgremien russischer Firmen verbieten soll. Diese Maßnahme zielt direkt auf die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen der EU und Russland ab und schließt den Ex-Kanzler und langjährigen Putin-Verbündeten in die Liste der betroffenen Personen ein.

Neue EU-Regeln für russische Unternehmen

Die Europäische Kommission will mit dem neuen Paket eine klare Trennlinie ziehen, um die wirtschaftliche Unterstützung des Krieges in der Ukraine einzudämmen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präzisierte bei der Vorstellung des Vorschlags den Wortlaut des Verbots. Sie betonte, dass Europäerinnen und Europäern das weitere Amt in den Leitungsgremien von Unternehmen in Russland strikt untersagt werden soll.

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Durch diese Regelung wird die aktuelle Beschäftigung des Ex-Bundeskanzlers in der russischen Wirtschaftslage massiv eingeschränkt. Die EU-Kommission sieht darin eine notwendige Maßnahme, um sicherzustellen, dass die Wirtschaftsbeziehungen nicht als normale Geschäftstätigkeit interpretiert werden können.

Kein Business as usual mit Moskau

Ursula von der Leyen unterstrich bei der Ankündigung die fundamentale Änderung der außenpolitischen Linie gegenüber der russischen Föderation. Sie erklärte deutlich, dass es in den aktuellen Wirtschaftsbeziehungen zu Russland kein Business as usual geben könne. Dieser Standpunkt spiegelt den konsolidierten Widerstand der EU-Regierungen wider, die die wirtschaftlichen Abhängigkeiten vom russischen Energierohstoffsektor und anderen Branchen abzubauen suchen.

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Die Entscheidung, Schröder von diesem Posten zu entfernen, wird nicht als persönliche Strafe, sondern als Folge der allgemeinen Sanktionsarchitektur der Union gesehen. Die EU-Kommission hält an der Linie fest, dass jede Form der institutionellen Verflechtung mit russischen Staats- oder Privatunternehmen, die mit dem Krieg in Verbindung stehen, zu beenden ist.

Thomas Bruch und die historische Verbindung

Die Geschichte der Verbindung zwischen Schröder und dem russischen Markt ist komplex und reicht bis in die jüngere Vergangenheit zurück. Der Eigentümer Thomas Bruch, der das Unternehmen leitet, hatte Schröder ursprünglich mit der Begründung engagiert, dass dieser über große Erfahrung im Umgang mit Moskau verfüge. Diese strategische Entscheidung sollte dem Unternehmen den Zugang zu wichtigen Märkten erleichtern und politische Risiken minimieren.

Anfang 2025 trennte sich das betroffene Unternehmen vom deutschen Mutterkonzern und arbeitet nun eigenständig. Das Unternehmen ist auf 22 Märkten in acht Regionen aktiv. Trotz der Unabhängigkeit bleibt die Person von Schröder ein zentraler Faktor in der internationalen Wahrnehmung des Geschäftsmodells. Die Abwicklung der Strukturen soll die Eigenständigkeit unterstreichen, bleibt aber im Schatten der neuen EU-Regulierungen.

Diagnostik der diplomatischen Beziehungen

Die diplomatischen Signale zwischen den Beteiligten bleiben widersprüchlich. Bereits im Juli 2022 reiste Schröder zu einem Treffen nach Moskau, was international für Diskussionen sorgte. Diese Reise wurde oft als Versuch interpretiert, humanitäre oder diplomatische Kanäle offen zu halten, auch wenn sie offiziell nicht als Staatsgeschäft deklariert wurde.

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Im Mai 2026 nannte der russische Präsident Putin den Altkanzler seinen bevorzugten europäischen Verhandlungspartner. Diese Aussage hob die spezielle Rolle Schröders in der russischen Diplomatie nochmals hervor. Kurz darauf, im Juni 2026, bestätigte der Kreml eine erneute Zusammenkunft. Diese Treffen demonstrieren die anhaltende Relevanz der Person Schröder in den bilateralen Beziehungen, auch wenn die rechtliche Basis für sein wirtschaftliches Handeln in der EU sich drastisch verschärft hat.

Die Berichterstattung über diese Pläne erfolgte zuerst durch das Handelsblatt. Die Zeitung identifizierte die konkreten Auswirkungen des 22. Sanktionspakets auf die betroffenen Personen. Diese Information hat die öffentliche Debatte über die Reichweite der Sanktionen neu entfacht und zeigt, dass keine Person, unabhängig von ihrem historischen Status, vor den neuen Regeln gefeit ist.