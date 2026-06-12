EU-Sanktionen gegen Russland bedrohen deutsche Fischstäbchen

Die EU plant, die Einfuhr von Alaska-Seelachs aus Russland drastisch zu reduzieren, was zu Knappheit und höheren Preisen für Fischstäbchen in Deutschland führen könnte.

Die Europäische Union plant ein neues Sanktionspaket gegen Russland , das direkte Auswirkungen auf die deutschen Tiefkühlregale haben könnte. Im Fokus steht der Alaska-Seelachs , die Hauptzutat für Fischstäbchen .

Die EU-Kommission schlägt vor, die Einfuhren dieses Fisches aus Russland innerhalb von zwei Jahren um die Hälfte zu reduzieren. Konkret soll die Importmenge zunächst auf dem Durchschnittsniveau der Jahre 2023 bis 2025 eingefroren werden. Nach einem Jahr soll sie auf 75 Prozent sinken, nach zwei Jahren auf nur noch 50 Prozent. Dies könnte zu einer Verknappung und Verteuerung von Fischstäbchen, Schlemmerfilets und anderen Tiefkühlprodukten führen.

Die Maßnahme ist Teil des 21. Sanktionspakets, das darauf abzielt, Russlands Einnahmen aus dem Fischhandel zu schmälern und so den Krieg gegen die Ukraine zu beeinträchtigen. Doch die Folgen treffen auch deutsche Verbraucher und die heimische Fischindustrie. Deutschland ist der größte EU-Abnehmer von russischem Alaska-Seelachs-Filet, dem wichtigsten Rohstoff für Fischstäbchen.

Im vergangenen Jahr importierte das Land rund 93.500 Tonnen gefrorene Filets im Wert von etwa 228 Millionen Euro. Der Marktanteil russischen Alaska-Seelachses ist von 15 Prozent im Jahr 2020 auf 45 Prozent im Jahr 2024 gestiegen. Die größten Fischstäbchen-Fabriken der Welt stehen in Deutschland, was die Abhängigkeit von russischen Importen noch verstärkt. Die geplanten Beschränkungen könnten daher Angebot und Preise massiv beeinflussen und Arbeitsplätze in der deutschen Fischindustrie gefährden.

Das Thünen-Institut warnt vor unwiderruflichen Schäden für die Branche und die Versorgung des europäischen Marktes mit preiswerten Fischprodukten. Selbst nach einem Ende des Ukraine-Krieges wäre eine Rückkehr zu den alten Produktionsstrukturen laut Experten schwierig, da Lieferketten und Produktionskapazitäten dauerhaft verändert würden. Die deutschen Fischverarbeiter suchen bereits nach Alternativen, um die möglichen Lieferausfälle zu kompensieren. Eine Option ist der Einsatz von Pangasius aus Aquakultur, doch ein vollständiger Ersatz des Alaska-Seelachses ist nicht möglich, da nur die USA ähnliche Mengen produzieren könnten.

Allerdings sind die amerikanischen Produzenten durch langfristige Verträge gebunden. Die EU-Kommission will das Sanktionspaket nach Diplomatenangaben spätestens im Juli verabschieden. Neben den Fisch-Beschränkungen ist auch ein komplettes Importverbot für russischen Kabeljau ab 2028 geplant. Die Auswirkungen auf die Verbraucher könnten erheblich sein: Fischstäbchen sind ein beliebtes Gericht in deutschen Schulkantinen und Haushalten; täglich werden rund 5,2 Millionen Stück gegessen.

Steigende Preise oder Knappheit würden vor allem einkommensschwache Haushalte treffen. Die Fischindustrie appelliert an die Politik, die Folgen für die heimische Wirtschaft und die Versorgungssicherheit nicht außer Acht zu lassen





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