Neue EU-Sanktionen gegen Russland zielen auf die Einfuhr von Alaska-Seelachs ab. Das könnte die Produktion von Fischstäbchen in Deutschland beeinträchtigen und zu Preiserhöhungen führen. Die deutsche Fischindustrie warnt vor massiven Folgen.

Putins Krieg hat mittlerweile Auswirkungen auf alltägliche Lebensmittel, insbesondere auf Tiefkühlprodukte wie Fischstäbchen . Die Europäische Union plant neue Sanktionen gegen Russland , die direkt die deutsche Schulkantine und deren beliebtes Gericht treffen könnten.

Vorgesehen ist, die Einfuhr von Alaska-Seelachs aus Russland innerhalb von zwei Jahren zu halbieren. Das bedeutet, dass Fischstäbchen, Schlemmerfilets und andere Tiefkühlgerichte knapper und teurer werden könnten. Der Plan der EU-Kommission sieht vor, dass unmittelbar nach Inkrafttreten des neuen Sanktionspakets die Importmenge auf den Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 eingefroren wird. Nach einem Jahr soll sie auf 75 Prozent, nach zwei Jahren auf nur noch 50 Prozent sinken.

Ziel ist es, Russlands Exporteinnahmen zu verringern und dem Land die Kriegskasse für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu entziehen. Doch diese Maßnahme führt unweigerlich zu steigenden Preisen für Fischstäbchen in Deutschland. Täglich essen die Deutschen etwa 5,2 Millionen Fischstäbchen. Russland ist der viertgrößte Meeresfisch-Produzent weltweit, und Deutschland ist innerhalb der EU der größte Abnehmer für russisches Alaska-Seelachs-Filet.

Im vergangenen Jahr importierte Deutschland allein 93.500 Tonnen gefrorener Filets im Wert von rund 228 Millionen Euro. Der Marktanteil Russlands hat sich in den letzten Jahren stark erhöht: von 15 Prozent im Jahr 2020 auf 45 Prozent im Jahr 2024.

Zudem stehen in Deutschland die größten Fischstäbchenfabriken der Welt. Das Thünen-Institut für Ostsee-Fischerei in Braunschweig warnt vor erheblichen Auswirkungen der geplanten Maßnahmen. Sie könnten das Angebot und die Preise massiv beeinflussen und Arbeitsplätze in der deutschen Fischindustrie gefährden. Die Branche prüft, den Ausfall durch andere Fischarten zu kompensieren, etwa Pangasius aus Aquakultur.

Doch ein vollständiger Ausgleich ist nicht möglich, da nur die USA ähnlich große Mengen wie Russland produzieren, aber die Amerikaner durch langfristige Lieferverträge gebunden sind. Ein Wegfall russischer Lieferungen lässt sich daher nicht einfach ersetzen. Das Institut betont: In der Summe würde die deutsche Fischindustrie und damit auch die Versorgung des europäischen Marktes mit günstigen Fischprodukten unwiderruflich Schaden nehmen. Selbst nach einem möglichen Kriegsende würden Fischstäbchen dann vermehrt aus Fernost importiert, statt weiterhin in Deutschland produziert zu werden.

Das 21. EU-Sanktionspaket soll laut Diplomaten spätestens im Juli beschlossen werden. Neben den Beschränkungen für Alaska-Seelachs ist auch ein komplettes Importverbot für russischen Kabeljau ab 2028 geplant





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