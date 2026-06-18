EU-Sanktionen, Militärhilfen und Friedensappelle: Die Ukraine-Krise im Überblick

In mehreren Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg wird bulgarisches Veto gegen neue EU-Sanktionen bekannt, die Ukraine erhält weitere milliardenschwere Militärhilfen, während EU-Politiker vor voreiligen Friedensgesprächen mit Russland warnen und Österreich zu Verhandlungen mit Putin aufruft. Großbritannien kündigt ein großes Drohnenpaket an und Selenskyj fordert langfristige Unterstützung.

Bulgarien wird gegen das jüngste Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland sein Veto einlegen. Das kündigt Ministerpräsident Rumen Radev vor dem EU-Gipfel in Brüssel an.

Die geplanten Sanktionen könnten sich negativ auf die bulgarische Wirtschaft auswirken. Die EU hat am Montag ihre Sanktionsliste erweitert und 34 Einzelpersonen sowie 47 Organisationen hinzugefügt, die mit dem militärisch-industriellen Komplex Russlands, seiner Schattenflotte von Öl- und Gastankern und anderen an politischen Einmischungsaktivitäten beteiligten Personen in Verbindung stehen.

"Für den Betrieb von Lukoil besteht ein erhebliches Risiko", sagt Radev zu dem russischen Ölunternehmen, das einer der größten Kraftstoffhändler in Bulgarien ist und die einzige Raffinerie des Landes betreibt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert eine langfristige Unterstützung der ukrainischen Armee durch europäische Länder. Die ukrainische Armee sei "faktisch die Hauptstreitmacht in Europa, die eine groß angelegte Aggression über einen langen Zeitraum hinweg abwehren kann" schreibt Selenskyj bei X. "Und auch nach diesem Krieg muss dies so bleiben.

" Die Existenz einer solchen Armee dürfte dem Präsidenten zufolge dazu beitragen, "künftige aggressive Schritte Putins zu verhindern". Deshalb müssten die Verbündeten schon jetzt darüber nachdenken, "wie wir die Finanzierung sicherstellen können, die die ukrainische Armee in den kommenden Jahren benötigen wird". Selenskyj verlas diese Worte auch bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe.

"Wenn wir wollen, dass Europa über die stärkste Armee verfügt, die wirklich auf jede Bedrohung reagieren kann, ist dies nur durch eine langfristige Zusammenarbeit mit der Ukraine und eine langfristige Unterstützung der ukrainischen Armee möglich. Dies ist eine realistische, neue Sicherheitsarchitektur für Europa.

" Mehrere EU-Spitzenpolitiker warnen davor, voreilig Verhandlungen mit Russland über die Ukraine aufzunehmen. "Zunächst einmal muss es auf der anderen Seite jemanden geben, der zum Frieden bereit ist", sagt der lettische Ministerpräsident Andris Kulbergs. "Es ist viel besser, einzugreifen, wenn wir positive Signale aus Russland sehen, die zeigen, dass das Land zur Aufnahme von Friedensverhandlungen oder zu einem Waffenstillstand bereit ist", sagt Litauens Präsident Gitanas Nauseda.

Sie reagieren auf eine Meldung, dass das Büro des EU-Ratspräsidenten Antonio Costa in den vergangenen Wochen "kurze Kontakte auf diplomatischer Ebene" mit dem Kreml geknüpft hatte. Der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker fordert die Europäische Union auf, die Dynamik in der Ukraine für Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu nutzen.

"Kriege enden nicht mit Waffen, sondern mit erfolgreicher Diplomatie", sagt Stocker in einem Interview der Zeitung "Financial Times". Damit Diplomatie erfolgreich sein könne, brauche es Gespräche und Verhandlungen. Diese Kanäle müssten zuerst geöffnet werden. Großbritannien will der Ukraine bis Ende des Jahres 150.000 Drohnen liefern.

Hinzu kommen 350 Luftabwehrraketen und Radarsysteme. Das kündigte der britische Verteidigungsminister Dan Jarvis bei einem Treffen der Nato-Außenminister und Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel an. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm an der Runde teil. Finanziert wird das gut 750 Millionen Pfund (rund 865 Millionen Euro) schwere Paket durch einen Kredit, der mit den Erlösen aus eingefrorenem russischen Vermögen gegenfinanziert wird.

"Dieses Paket von Drohnen, Luftabwehrraketen und Radar-Systemen wird dabei helfen, unschuldige Menschen in der Ukraine vor Putins Sperrfeuer aus Drohnen und Raketen zu schützen", sagte Jarvis einer Mitteilung zufolge. Die Ukraine konnte mit Hilfe von Drohnen zuletzt erhebliche Erfolge im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg verzeichnen. Die westlichen Unterstützer des Landes wollen Russland nun zusätzlich unter Druck setzen, in der Hoffnung, dass sich der russische Präsident Wladimir Putin auf Verhandlungen über ein Ende des Kriegs einlässt.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben umfangreiche neue Zusagen für Militärhilfe in Milliardenhöhe für ihren Abwehrkampf gegen Russland bekommen. Bei einem von Deutschland und Großbritannien geleiteten Treffen im Nato-Hauptquartier in Brüssel wurden rund eine Milliarde Dollar (900 Mio. Euro) für die Finanzierung von US-Rüstungsgütern zugunsten der Ukraine zugesagt, wie Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow in einer anschließenden Pressekonferenz sagte.

Zudem sei Unterstützung für weitreichende Artilleriesysteme sowie für die Produktion von Drohnen und Raketen angekündigt worden, sagte er





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