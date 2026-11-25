Die EU-Kommission will EU-Bürgern Posten in Leitungsgremien russischer Unternehmen verbieten. Das neue Sanktionspaket benötigt die Zustimmung aller 27 EU-Staaten.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Altkanzler Gerhard Schröder mit seiner Ehefrau So-yeon Schröder-Kim beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit am 3.

Oktober in BremenHyperglobus ging 2025 aus dem Russlandgeschäft der deutschen Globus Holding hervor. Das inzwischen rechtlich eigenständige Unternehmen betreibt mehr als 20 Supermärkte inDas Sanktionspaket sieht außerdem vor, rund 60 russische Banken vom internationalen Bankennetzwerk Swift auszuschließen. Über Swift tauschen Geldinstitute weltweit Informationen für Überweisungen und andere Finanzgeschäfte aus.

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Ein Ausschluss erschwert Banken damit insbesondere den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, wie die Deutsche Bundesbank Die Kommission will zudem gegen Netzwerke für den Zahlungsverkehr und Kryptowährungsdienste vorgehen, die Russland bei der Umgehung von Sanktionen helfen. Dabei nimmt sie auch Unternehmen in Drittstaaten ins Visier. With this package, we are increasing the pressure. We are striking harder at Russia’s ways to finance its war, by targeting its banks and crypto platforms.

We are further isolating Russia. We are shutting the door to its participation to European sports and cultural events. We are tightening our visa rules. And doubling down on enforcement.

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And we will keep proposing new sanctions. Until Russia shows genuine intent for a lasting peace in Ukraine.https://t.co/JgWxbe58bJWeitere Beschränkungen betreffen den Energiesektor. Unternehmen in der EU sollen Russland nicht mehr beim Bau, Betrieb oder bei der Reparatur von Energieanlagen unterstützen dürfen. Das Verbot soll erstmals auch Dienstleistungen im Stromsektor umfassen.

Ein weiterer Vorschlag sieht Einreiseverbote für ehemalige russische Kriegsteilnehmer vor. Von der Leyen begründete dies mit Sicherheitsrisiken für Europa. Auch im Sport und in der Kultur plant Brüssel zusätzliche Beschränkungen. Russische Mannschaften und Sportler sollen bei Veranstaltungen in der EU nicht mehr unter russischer Flagge antreten dürfen.

Zudem will die Kommission Zahlungen russischer Sponsoren an Sport- und Kulturorganisationen in der EU einschränken. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.