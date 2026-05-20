Die EU-Regierung und das Europäische Parlament haben sich auf eine umfassende Einigung mit den USA in Bezug auf den Zolldeal geeinigt, nachdem US-Präsident Donald Trump mehrfach drohte, Zölle auf die EU-Waren und Autos zu verhängen, sollte die Europäische Union ihre Verpflichtungen aus dem Handelsabkommen nicht bis zum 4. Juli 2018 einhalten. Die Einigung beinhaltet die Abschaffung von US-Zoll auf Industriegüter und das Entopfen für europäische Industriegüter und Agrarprodukte ein, allerdings nur dann wenn auch die USA ihren Verpflichtungen vollständig zustimmen.

Die EU hat sich auf eine umfassende Umsetzung des Zolldeals mit den USA verständigt, nachdem US-Präsident Donald Trump mehrfach drohte, deutlich höhere Zölle auf EU-Waren und Autos zu verhängen, wenn die Europäische Union ihre Verpflichtungen aus dem Handelsabkommen nicht bis zum 4.

Juli 2018 einhält. Die EU-Regierung und das Europäische Parlament schlossen sich daraufhin der Einigung zu, den US-Zoll auf Industriegüter in Höhe von 6% abzulegen. Der EU-Staatskanzler, Bernd Lange, erklärte, dass die EU die Zollvorteile wieder auszusetzen hat, wenn europäische Unternehmen geschädigt werden oder neue Ungleichgewichte entstehen, wobei die Kommission alle drei Monate über den Handelsstandpunkt zu berichten hat.

Mit dem geplanten Zolldeal ist es der EU gelungen, einen drohenden Handelskrieg abzuwenden, gleichzeitig musste die Staatengemeinschaft US-Zölle in Höhe von bis zu 15% auf die meisten Exporte in die USA akzeptieren. Trump hatte der EU vor kurzem vorgeworfen, sich nicht an die Regeln zu halten und angekündigt, Zölle auf Autos und Lastwagen zu erhöhen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU-Gezicht Europäische Union Handelsabkommen Statistische Angaben Zölle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zins-Schock: Die USA steuern auf eine Zinswende zu - doch nicht in die gewünschte Richtung© Foto: wO-GeminiDie Inflation schießt hoch und die Fed steht vor einem Dilemma: Statt der erhofften Zinssenkungen droht den USA jetzt eine Zinswende nach oben, mit weitreichenden Konsequenzen für Finanzmärkte

Read more »

Die USA steuern auf eine Zinswende zu – doch nicht in die gewünschte RichtungDie Inflation schießt hoch und die Fed steht vor einem Dilemma: Statt der erhofften Zinssenkungen droht den USA jetzt eine Zinswende nach oben.

Read more »

S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Comfort Systems USA-Aktionäre freuenComfort Systems USA-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Comfort Systems USA-Dividendenzahlung aus.

Read more »

US-Zölle: EU einigt sich auf vollständige Umsetzung von Zolldeal mit den USAUS-Berufungsgericht setzt Trumps weltweite Zölle vorerst wieder in Kraft +++ Trump will „Good Deals“ aus Peking mitbringen +++ Trump setzt Frist für Umsetzung von Zolldeal und droht EU +++ Der Newsblog.

Read more »