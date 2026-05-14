EU-Schnellwarnsystem warnt vor gefährlichen Hundeleckerlis mit Metallteilen im Futter

Das EU-Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel (RASFF) warnt vor Hundeleckerlis der Marke VEGDOG Jerkeys in der Geschmacksrichtung "Karotte und Buchenrauch", die möglicherweise gefährliche Metallteile im Futter enthalten. Das Produkt wird zurückgerufen, und Tierhalter werden gewarnt, das Futter nicht an ihre Hunde zu verfüttern.

Mit diesen Hundeleckerlis sollten Sie Ihren Vierbeiner auf keinen Fall mehr belohnen. Das EU-Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel ( RASFF ) warnt: Es könnten gefährliche Metallteile im Futter enthalten sein!

Das Produkt wird zurückgerufen. Bei dem betroffenen Hundefutter handelt es sich um die Leckerlis der Marke VEGDOG Jerkeys in der Geschmacksrichtung "Karotte und Buchenrauch". Gewarnt wird explizit vor metallischen Fremdkörpern in zwei Chargen: 454 (Mindesthaltbarkeitsdatum: 11. Dezember 2026) und 487 (Mindesthaltbarkeitsdatum: 14.

Januar 2027). Hergestellt wurde das Produkt von der deutschen Younikat GmbH aus Pähl (Bayern), die sich auf veganes, glutenfreies Hundefutter spezialisiert hat. Tierhalter werden von Behörden gewarnt, das Futter nicht an ihredie Meldung nun öffentlich aus. Tatsächlich bezeichnet der Hersteller seinen "unwiderstehlich riechenden Jackpot-Snack" auf seiner Internetseite lediglich als ausverkauft. Ein Rückruf ist nicht zu finden





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