EU senkt Zigaretten- und E-Liquid-Freibeträge für Reisende ab 2028

Die EU verschärft die Freigrenzen für Tabak und Vapes. Ab 2028 dürfen Reisende nur noch 200 Zigaretten und 40 Milliliter Liquid mitbringen. Deutschland bleibt weitgehend unbeeinträchtigt.

Die Europäische Union plant eine drastische Reduzierung der Mengen an Zigaretten und Vape-Liquids, die Reisende zollfrei aus anderen Mitgliedstaaten nach Deutschland einführen dürfen. Aus einem Dokument der irischen Ratspräsidentschaft geht hervor, dass die bisherige Freigrenze von vier Stangen, also 800 Zigaretten, erheblich gesenkt werden soll. Ziel dieser Maßnahmen ist es, steuergetriebene Großeinkäufe im Ausland zu unterbinden und den Tabaksteuer missbrauch einzudämmen.

Grenzen für Tabakwaren und Vapes gesenkt

Die Finanzminister der EU-Staaten könnten diese verschärfte Regelung bereits am Montagnachmittag beschließen. Die neuen Vorgaben sehen vor, dass künftig nur noch maximal 200 Zigaretten, was zwei Stangen entspricht, als Freimenge gelten. Diese Änderung betrifft nicht nur klassische Zigaretten, sondern auch dampfende Produkte deutlich härter als bisher. Die Menge an Liquid, die aus dem europäischen Ausland ins Inland mitgebracht werden darf, soll von den aktuellen 100 Millilitern auf lediglich 40 Milliliter reduziert werden. Dies stellt eine massive Kürzung für Vaper dar, die früher oft im Ausland nach Liquids einkauften.

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Umsetzung und nationale Spielräume

Es handelt sich hierbei um Änderungen an der EU-Richtlinie für Tabaksteuern, deren Vorgaben im kommenden Jahr von den Mitgliedstaaten in nationales Recht überführt werden sollen. Die verschärften Regeln sollen ab Anfang 2028 gelten. Dabei bleibt jedem einzelnen EU-Staat jedoch die Möglichkeit vorbehalten, diese Vorgaben abzumildern und die Freigrenzen innerhalb der eigenen Grenzen wieder anzuheben. Dennoch bilden die neuen EU-Standards den neuen unteren Grenzwert, den die Mitgliedstaaten einhalten müssen. Für Deutschland bedeutet dies jedoch wenig praktische Veränderung, da die hierzulande geltenden Werte bereits deutlich über den neuen EU-Mindestvorgaben liegen. Auch bei der europäischen Mindestbesteuerung steigt der Satz an, was für Deutschland keine Folgen hat, da das nationale Steuerlevel ohnehin schon sehr hoch ist.

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Prognose für Schwarzmarkt und Handel

Theoretisch könnte die verschärfte Vorschrift die Menge von Zigaretten verringern, die aus Ländern wie Luxemburg, Österreich, Polen oder Tschechien nach Deutschland mitgebracht werden. Ob dies jedoch den legalen Inlandskonsum steigert, ist stark umstritten. Vertreter der Tabakbranche befürchten im Gegenteil, dass eine solche strenge Regelung den Schwarzmarkt weiter ankurbeln könnte. Anstatt dass Konsumenten legal kaufen, würden sie verstärkt auf illegale Quellen zurückgreifen, was den Steuerbetrug sogar noch verstärken würde. Die Befürchtung ist, dass die geringeren Freigrenzen keine nennenswerte Verlagerung in den regulären Markt bewirken, sondern lediglich den illegalen Handel attraktiver machen.

Positionen der Industrie und Verbände

Die Industrie und Verbände sehen die neue Regulation aus einer anderen Perspektive. Dustin Dahlmann, der Vorsitzende des Bündnisses für Tabakfreien Genuss (BfTG), äußerte sich positiv zur Senkung der Limits. Er bezeichnete 40 Milliliter als eine faire Reisemenge für den persönlichen Bedarf. Ein niedrigere Richtmenge könne helfen, steuergetriebene Großeinkäufe im Nachbarland effektiv einzudämmen. Dahlmann betonte, dass Personen, die hierzulande Steuern zahlen und damit Arbeitsplätze sichern, faire Wettbewerbsbedingungen benötigen. Nur so könnten der reguläre Fachhandel und der Staat gleichermaßen von den neuen Regeln profitieren, indem der unfaire Wettbewerb durch Steuerflucht im Reiseverkehr zurückgeht.