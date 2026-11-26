Auch am Freitagvormittag werde der Sondergipfel in Brüssel nicht fortgesetzt, teilte Bundeskanzler Friedrich Merz am Abend mit.

Seit seiner historischen Niederlage vor dem Obersten Gericht sucht Trump nach anderen Wegen für seine aggressive Zollpolitik. Bald dürften neue Zölle kommen. Was das für die EU bedeuten könnte.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie Gleichzeitig zeigte sich Merz „zuversichtlich“, dass eine Einigung bis zum Jahresende gelingen wird.

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Alle Mitgliedstaaten seien „darum bemüht, bis zum Ende des Jahres den Abschluss zu finden“, so Merz. Beim aktuellen Gipfel wurde noch keine Einigung erwartet. Der Kanzler verwies auf Wahlen in mehreren europäischen Staaten im kommenden Jahr, darunter in Frankreich, Italien und Polen. Die Wahlen machten es den amtierenden Staats- und Regierungschefs im kommenden Jahr nicht leichter, über den EU-Haushalt zu verhandeln, sagte Merz.