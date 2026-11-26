Der EU-Sondergipfel zur Finanzplanung bis 2034 wurde vorzeitig beendet, da die Positionen der Mitgliedstaaten zu Umfang und Verteilung der Mittel noch weit auseinanderliegen. Bundeskanzler Merz kann nun unerwartet an der Bundestagsabstimmung zum Bundeshaushalt 2027 teilnehmen. Ein Durchbruch war nicht erwartet worden, eine Einigung soll bei einem weiteren Treffen im Dezember erzielt werden.

ihren Sondergipfel zur Finanzplanung bis 2034 vorzeitig beendet. Die Vorstellungen über Umfang und Verteilung der Finanzmittel würden noch „weit auseinanderliegen“, sagte Bundeskanzleram späten Abend. Man habe sich daher darauf verständigt, dass man das Treffen anders als ursprünglich geplant am Freitagvormittag nicht fortsetzen werde.

Der Gipfel war von Ratspräsident António Costa für zwei Tage angesetzt worden, um die Verhandlungen über den nächsten langfristigen Haushalt endlich ein Stück weit voranzubringen. Merz und die anderen Staats- und Regierungschefs hatten sich darauf eingestellt, dass er bis Freitagabend gehen kann. Merz hatte sogar schon mit der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag abgemacht, dass er nicht zur Abstimmung über den Bundeshaushalt 2027 im Bundestag kommen muss. Jetzt kann er unverhofft doch noch dabei sein.

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Ein Durchbruch war vor dem Gipfel ohnehin nicht erwartet worden, alle hatten sich von Anfang an darauf eingestellt, dass es erst bei einem weiteren Treffen im Dezember zum Showdown kommen werde. Sowohl Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als auch Merz betonten aber, dass es dann zu einer Einigung kommen müsse. angedroht, dass die Verhandlungen erst nach der für April angesetzten französischen Präsidentenwahl weitergehen würden.