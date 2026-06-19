EU-Spitzenpolitiker warnen vor voreiligen Verhandlungen mit Russland über die Ukraine

Mehrere EU-Spitzenpolitiker warnen davor, voreilig Verhandlungen mit Russland über die Ukraine aufzunehmen. Der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker fordert die Europäische Union auf, die Dynamik in der Ukraine für Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu nutzen. Großbritannien will der Ukraine bis Ende des Jahres 150.000 Drohnen liefern. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben umfangreiche neue Zusagen für Militärhilfe in Milliardenhöhe für ihren Abwehrkampf gegen Russland bekommen.

Mehrere EU-Spitzenpolitiker warnen davor, voreilig Verhandlungen mit Russland über die Ukraine aufzunehmen. Zunächst einmal muss es auf der anderen Seite jemanden geben, der zum Frieden bereit ist.

Es ist viel besser, einzugreifen, wenn wir positive Signale aus Russland sehen, die zeigen, dass das Land zur Aufnahme von Friedensverhandlungen oder zu einem Waffenstillstand bereit ist. Der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker fordert die Europäische Union auf, die Dynamik in der Ukraine für Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu nutzen. Kriege enden nicht mit Waffen, sondern mit erfolgreicher Diplomatie. Damit Diplomatie erfolgreich sein könne, brauche es Gespräche und Verhandlungen.

Diese Kanäle müssten zuerst geöffnet werden. Großbritannien will der Ukraine bis Ende des Jahres 150.000 Drohnen liefern. Hinzu kommen 350 Luftabwehrraketen und Radarsysteme. Das kündigte der britische Verteidigungsminister Dan Jarvis bei einem Treffen der Nato-Außenminister und Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel an.

Finanziert wird das gut 750 Millionen Pfund (rund 865 Millionen Euro) schwere Paket durch einen Kredit, der mit den Erlösen aus eingefrorenem russischen Vermögen gegenfinanziert wird. Die Ukraine konnte mit Hilfe von Drohnen zuletzt erhebliche Erfolge im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg verzeichnen. Die westlichen Unterstützer des Landes wollen Russland nun zusätzlich unter Druck setzen, in der Hoffnung, dass sich der russische Präsident Wladimir Putin auf Verhandlungen über ein Ende des Kriegs einlässt.

Das Büro von EU-Ratspräsident António Costa hat für mögliche Verhandlungen über das Ende des Ukraine-Krieges Kontakt mit Russland aufgenommen. Es seien jedoch keine inhaltlichen Gespräche geführt worden. Die EU unterstützt die Ukraine in ihren Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben umfangreiche neue Zusagen für Militärhilfe in Milliardenhöhe für ihren Abwehrkampf gegen Russland bekommen.

Bei einem von Deutschland und Großbritannien geleiteten Treffen im Nato-Hauptquartier in Brüssel wurden rund eine Milliarde Dollar (900 Mio. Euro) für die Finanzierung von US-Rüstungsgütern zugunsten der Ukraine zugesagt.

Zudem sei Unterstützung für weitreichende Artilleriesysteme sowie für die Produktion von Drohnen und Raketen angekündigt worden. Nach massiven ukrainischen Drohnenangriffen auf Moskau droht die russische Regierung mit Vergeltung. Außenminister Sergej Lawrow sagt zu Journalisten, Kremlchef Wladimir Putin habe bereits angekündigt, dass Russland weitere 'massive Angriffe' gegen die Ukraine ausführen werde. Die russische Armee 'setzt dies um und wird das auch weiterhin tun'





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