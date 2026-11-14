EU-Staaten einigen sich auf Vertretung bei Ukraine-Friedensgesprächen mit Russland

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen vertreten Europa künftig bei Ukraine-Verhandlungen. Einigung in Dublin nach Signalen aus den USA und Moskau für gemeinsame Stimme.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sollen gemeinsam mit den EU-Institutionen die europäischen Interessen bei den anstehenden Ukraine-Gesprächen mit Russland vertreten. Diese verbindliche Zusage gaben die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten nach Abschluss eines Gipfeltreffens am Freitagabend in Dublin bekannt. EU-Ratspräsident António Costa bestätigte die Übereinkunft, wonach Europa fortan als geschlossenes Team auftreten und bei den diplomatischen Bemühungen eine einheitliche Position beziehen wird.

Deutsche Bundesregierung bestätigt direkte Beteiligung

Bundeskanzler Friedrich Merz betonte in Dublin seine feste Zuversicht, dass Deutschland unmittelbar an den kommenden Friedensverhandlungen teilhaben wird. "Es soll erstmals in den nächsten Wochen jetzt konkrete Friedensgespräche geben, in denen Europa vertreten ist", erklärte Merz und fügte hinzu: "Deutschland ist dabei gesetzt, das ist völlig klar." Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Wandel in der europäischen Sicherheitsarchitektur, da die Bundesrepublik fortan nicht nur beratend, sondern mit klarem Mandat an den Tisch rückt.

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Die deutsche Position stützt sich auf die langjährige Erfahrung im sogenannten E3-Format, bei dem Berlin traditionell zusammen mit Frankreich und Großbritannien die diplomatischen Initiativen zur Beendigung des Krieges anführt. Italien und Polen unterstützen diese Bestrebungen regelmäßig, um eine breitere Legitimation für die europäischen Forderungen zu gewährleisten. Merz vertrat zudem die Ansicht, dass die Identifizierung einer einzigen sprechenden Person für Europa ein größerer diplomatischer Erfolg wäre als die reine Beteiligung Russlands an den Gesprächen.

Diplomatische Signale aus Washington und Moskau

Der Weg für diese Vereinheitlichung wurde maßgeblich durch diplomatische Signale aus den USA geebnet. In der Nacht zum Freitag deuteten US-Vertreter an, dass der russische Präsident Wladimir Putin bereit sei, Europäer an den Verhandlungstisch zu lassen. Der US-Unterhändler Jared Kushner bestätigte die Zustimmung, die europäischen Partner in die nächste Runde einzubeziehen, und kündigte an, zeitnah Details zum Zeitplan mitzuteilen.

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Kushner hatte zuvor am Donnerstag in Moskau gemeinsam mit seinem Kollegen Steve Witkoff den Kremlchef getroffen. Anschließend reisten die US-Delegierten nach Dublin, wo sie Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie Sicherheitsberater aus Deutschland, Italien, Frankreich, Irland und Polen trafen. Trotz dieser Fortschritte äußerte Kremlsprecher Dmitri Peskow Zurückhaltung. Er betonte, die Zusammensetzung der russischen Delegation sei stabil und eine Erweiterung werde der Präsident nur entscheiden, wenn es sinnvoll erscheine.

Strategische Einigung und institutionelle Struktur

EU-Ratspräsident António Costa sah in der Einigung neuen Schwung für den Friedensprozess. Er betonte, die Europäer müssten mit einer Stimme sprechen, um effektiv zu verhandeln. Die Entscheidung für mehrere Verhandlungsvertreter sei im europäischen Kontext normal und strukturell notwendig, da unterschiedliche Zuständigkeiten und Allianzen wie die Koalition der Willigen bei Sicherheitsgarantien eine Rolle spielen. Costa verglich dies mit der US-Delegation, die ebenfalls aus zwei Personen besteht, oder der ukrainischen Delegation mit drei bis vier Mitgliedern.

Die Diskussion über einen einzelnen europäischen Verhandlungsführer ist damit jedoch noch nicht abgeschlossen. Diplomaten weisen darauf hin, dass bei einem möglichen zukünftigen Spitzentreffern nicht sechs Vertreter aus Europa gegen die Spitzenpolitiker Donald Trump, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj antreten würden. Derzeit gebe es keine Anzeichen für Verhandlungen auf Chefebene in absehbarer Zukunft, da weiterhin erhebliche Differenzen zwischen den Positionen Russlands und der Ukraine bestehen.

Interne Debatten und italienische Positionierung

Die Einigung folgt auf intensive interne Diskussionen innerhalb Europas, ausgelöst durch autonome Telefonate Finnlands Präsident Alexander Stubb und Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre mit Wladimir Putin. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte diese Vorgehensweise scharf kritisiert und eine verbindliche Entscheidung gefordert, wer die EU mit welchem Mandat vertritt. Aus italienischen Regierungskreisen heißt es nun, das Ergebnis der Dubliner Einigung gehe in die von Meloni geforderte Richtung, die Zersplitterung der Initiativen zu überwinden.

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Das erklärte Ziel ist es, geschlossen zum Verhandlungsprozess beizutragen und die Stimme Europas zu stärken. Die EU-Staaten haben sich nun darauf geeinigt, die Komplexität der Situation durch eine koordinierte Strategie zu bewältigen. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie schnell die identifizierten Mechanismen in konkrete diplomatische Aktionen umgesetzt werden können, insbesondere angesichts der erwarteten weiteren Details zum Zeitplan durch die US-Unterhändler.