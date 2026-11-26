Bundeskanzler Merz sieht im Vorschlag von Ratspräsident Costa zum EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 keine Grundlage für eine Einigung. Nach wie vor sei das Volumen zu hoch, sagte Merz zum Auftakt des zweitägigen Sondergipfels in Brüssel. Dies müsse von den Mitgliedstaaten auch bezahlt werden können.

Neue Schulden lehnte der Bundeskanzler ab. Zugleich forderte Merz eine Einigung über die Hilfen für die Ukraine. Man müsse dem Land nicht nur über einen schweren Winter helfen, sondern auch die Verteidigungsfähigkeit stärken, sagte Merz.

Zuvor hatte Costa die Staats- und Regierungschefs zur Zusammenarbeit aufgerufen. Es sei an der Zeit, mit offenem Geist, konstruktiver Handlung und Kompromisswillen an der Debatte teilzunehmen, sagte Costa. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer beraten heute und morgen über den überarbeiteten Vorschlag für den Finanzrahmen von 2028 bis 2034. Der Entwurf von EU-Ratspräsident Costa sieht ein Gesamtvolumen von rund 1,78 Billionen Euro vor – etwa 204 Milliarden weniger als ursprünglich von der Kommission geplant.

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Nettozahler verlangen deutlich stärkere Kürzungen. Dazu gehören Staaten, die mehr in den Haushalt einzahlen als zurückerhalten, darunter Deutschland, Österreich und Schweden. Andere EU-Mitglieder halten die von Costa vorgeschlagenen Einsparungen dagegen für zu weitreichend. Österreichs Europaministerin Bauer hat den Vorschlag Costas kritisiert.