EU Steigert Investition in KI-Infrastruktur mit InvestAI

Die Europäische Union (EU) kündigte die Initiative InvestAI an, mit der man insgesamt 200 Milliarden Euro mobilisieren will, um die KI-Infrastruktur in Europa zu stärken. Ein neuer Fonds von 20 Milliarden Euro soll für den Bau von KI-Gigafabriken, leistungsstarken Rechenzentren für das Training von KI-Modellen, eingesetzt werden. Die Partnerschaft soll öffentlich und privat sein, um allen Unternehmen – nicht nur den größten – Zugang zu diesen Ressourcen zu gewährleisten.

Die Europäische Union (EU) wagt einen großen Schritt in der Entwicklung ihrer künstlichen Intelligenz (KI)-Infrastruktur. Auf dem Pariser AI Action Summit kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Initiative InvestAI an, mit der man insgesamt 200 Milliarden Euro mobilisieren will. Ein Teil dieser Summe ist ein neuer europäischer Fonds mit 20 Milliarden Euro, der für KI-Gigafabriken vorgesehen ist.

KI-Gigafabriken sind leistungsstarke Rechenzentren, die in der Lage sind, auch große KI-Modelle zu trainieren. Sie werden mit rund 100.000 KI-Chips der neuesten Generation ausgestattet und vier davon sollen in der EU entstehen. Die Planung erfolgt als öffentlich-private Partnerschaft, um sicherzustellen, dass alle Unternehmen, nicht nur die größten, Zugang zu diesen Ressourcen haben. Von der Leyen vergleicht diese Struktur mit dem Vorbild des CERN. „Diese einzigartige öffentlich-private Partnerschaft, die einem CERN für die KI ähnelt, wird es all unseren Wissenschaftlern und Unternehmen – nicht nur den größten – ermöglichen, die fortschrittlichsten sehr großen Modelle zu entwickeln, die erforderlich sind, um Europa zu einem KI-Kontinent zu machen“, so die Kommissionspräsidentin.InvestAI ist laut EU ein mehrschichtiger Fonds mit Anteilen unterschiedlicher Risiko- und Renditeprofile. Die anfängliche Finanzierung von InvestAI durch die Kommission soll aus bestehenden EU-Finanzierungsprogrammen mit einer digitalen Komponente wie dem Programm „Digitales Europa“ und „Horizont Europa“ sowie InvestEU stammen. Zusätzlich zu den heute angekündigten Plänen unterstützt die EU bereits den Aufbau weiterer Rechenzentren. Bereits im Dezember wurden sieben Projekte angekündigt, die explizit für die KI-Entwicklung ausgelegt sind. Hinzu kommen weitere Initiativen, die unter anderem dreistellige Milliarden-Beträge für den Aufbau einer KI-Infrastruktur in Aussicht stellen. Diese Entwicklungen passen in den aktuellen Zeitgeist. In den USA hatten OpenAI und SoftBank gemeinsam mit weiteren Partnern zuletzt das Joint Venture „Frontier Model-Assisted Drug Discovery“ angekündigt. Konkreter sind derweil die Ankündigungen der Big-Tech-Konzerne. Sowohl Microsoft als auch Google, Meta und Amazon haben jeweils Investitionen von weit über 50 Milliarden US-Dollar für das kommende Jahr angekündigt, um die Infrastruktur auszubauen.





