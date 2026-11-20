Britischer Premier Andy Burnham und EU-Chefs Ursula von der Leyen und António Costa besiegeln umfassende Handels- und Migrationsabkommen nach zehn Jahren Brexit-Ära.

Zehn Jahre nach dem verheerenden Brexit-Votum hat sich die Beziehung zwischen London und Brüssel grundlegend gewandelt. Am Freitag unterzeichneten der britische Premierminister Andy Burnham, die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der EU-Ratspräsident António Costa auf dem zweiten EU-UK-Gipfel in Brüssel ein umfassendes Paket neuer Abkommen. Burnham charakterisierte den Abschluss als einen hervorragenden Tag für Großbritannien und das europäische Festland.

Burnham erklärt Brexit für gescheitert

Britischer Premierminister Andy Burnham markierte den Paradigmenwechsel in der bilateralen Beziehung deutlich, indem er erklärte, dass der Brexit gescheitert sei. Diese klare Positionierung stand im Kontrast zu den bisherigen politischen Strategien seines Landes. Burnham betonte, dass die wirtschaftliche und soziale Isolation des Vereinigten Königreichs nicht mehr aufrechterhalten werden könne.

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Die Aussage stieß sofort auf Widerstand bei den Brexit-Kritikern. Nigel Farage, der als führende Stimme der Brexit-Bewegung gilt, reagierte scharf auf die Erklärung. Farage, dessen Partei Reform UK derzeit in den Umfragen führt, warf Burnham vor, die Wünsche der britischen Bevölkerung zu ignorieren. Der Konflikt zeigt, dass die politische Landschaft im Vereinigten Königreich weiterhin stark gespalten ist.

Jugend, Handel und Erasmus+

Ein zentraler Bestandteil des neuen Deals betrifft den Austausch junger Menschen. Pro Seite dürfen bis zu 100.000 junge Briten und Europäer bis zu drei Jahre im jeweils anderen Land leben, arbeiten oder studieren. Dies stellt eine der weitreichendsten Lockerungen der Mobilitätseinschränkungen seit dem Brexit dar. Die Öffnung dieser Tore soll den kulturellen Austausch und die berufliche Vernetzung zwischen den Generationen stärken.

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Zusätzlich wird Großbritannien ab 2027 wieder an dem Erasmus+-Programm teilnehmen können. Ursula von der Leyen drückte ihre Freude über die Rückkehr aus und betonte, wie sehr man die britischen Studierenden in der EU vermisst habe. Die Integration in das Bildungsprogramm gilt als Symbol für die Normalisierung der Beziehungen zwischen den akademischen Einrichtungen beider Seiten.

Lebensmittelstandards und Exporte

Im Bereich des Warenhandels nimmt Großbritannien die EU-Lebensmittelstandards vollständig an. Dieser Schritt zielt darauf ab, bürokratische Hürden abzubauen und die Zollkontrollen zu minimieren. Andy Burnham verwies auf die enormen Kosten, die bisher durch die komplexe Papierenkette entstanden sind. Der Export einer einzelnen Lachs-Lieferung kostete das Vereinigte Königreich bisher bis zu 1400 Pfund an Verwaltungsgebühren und Kontrollen.

Durch die Angleichung der Standards sollen diese Kosten drastisch sinken. Das britische Finanzministerium prognostiziert eine Steigerung der Wirtschaftsleistung um bis zu 0,5 Prozent. Dies entspricht einem geschätzten Volumen von rund 17 Milliarden Pfund. Die wirtschaftlichen Vorteile des Abkommens sollen somit direkt in die britische Volkswirtschaft einfließen.

Migration und politische Zukunft

Das Abkommen enthält auch neue Mechanismen zur Migrationskontrolle. Ein intensiverer Dialog und der verstärkte Datenaustausch zwischen den Behörden sollen den Schleppern am Ärmelkanal das Geschäft erschweren. Die britische Regierung betont, dass dies vorrangig wirtschaftliche Gründe hat, aber die Sicherheit der Grenzen im Fokus bleibt. Dennoch gibt es weiterhin offene Fragen.

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Die Frage der Studiengebühren für EU-Studenten an britischen Universitäten wird weiterhin kontrovers diskutiert. Hier besteht eine Frist von sechs Monaten für eine Klärung. António Costa unterstrich zudem, dass die vier Freiheiten des Binnenmarkts unteilbar bleiben. Eine Rosinenpickerei wird von Brüssel ausgeschlossen, was die Grenzen der zukünftigen Zusammenarbeit definiert.

Weitere Schritte und Parlamentsstimmung

Das zur Umsetzung des Deals notwendige Gesetz soll bereits in der kommenden Woche ins britische Parlament eingebracht werden. Andy Burnham kündigte an, mit der EU zu überlegen, wie die langfristige Beziehung gestaltet werden soll. Die endgültige Entscheidung darüber soll jedoch erst vom nächsten Parlament getroffen werden. Dies zeigt, dass politische Prozesse im Vereinigten Königreich weiterhin komplex und zeitintensiv sind.

Brüssel respektiert jede Entscheidung Londons, solange sie innerhalb des Rahmens der bestehenden Verträge bleibt. Die Annäherung war so nah wie seit dem Austritt nicht mehr, doch es bleiben nur kleine Schritte möglich. Die politische Realitätsprüfung bleibt für beide Seiten eine ständige Herausforderung, während sie versuchen, die wirtschaftlichen Vorteile der neuen Abkommen zu realisieren.