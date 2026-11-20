Nach dem Brexit-Gipfel in Brüssel vereinbaren EU und Großbritannien begrenzte Freizügigkeit für 200.000 Jugendliche bis 2030 sowie Vereinfachungen im Lebensmitthandel zur Stärkung der Beziehungen.

Die Europäischen Union und das Vereinigte Königreich haben auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel einen bedeutenden Meilenstein zur Annäherung nach dem Brexit erreicht. Die vereinbarten Maßnahmen zielen darauf ab, die engen historischen Bindungen durch konkrete wirtschaftliche und soziale Verbesserungen wieder zu festigen. Im Zentrum der Einigungen stehen die Erleichterung der Mobilität junger Menschen, die Digitalisierung des Lebensmittelhandel s und die technische Verknüpfung der Klimazertifikatshandelssysteme.

Kernregeln für junge Menschen und Handel

Eines der deutlichsten Versprechen ist die begrenzte Freizügigkeit, die ab dem Jahr 2030 greifen soll. Jedes Jahr können dann 100.000 junge Menschen aus der EU sowie 100.000 junge Menschen aus Großbritannien unkompliziert für einen begrenzten Zeitraum in der jeweils anderen Region verweilen. Dieser Zeitraum umfasst Aktivitäten wie Arbeiten, Reisen oder die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen. Bislang behinderten strenge Visavorgaben diesen Austausch oft enorm, da mit hohen finanziellen Hürden für die Antragsteller zu rechnen war.

Also read Neue Befristungs-Regeln: Das kommt auf Berufseinsteiger zu

Zusätzlich zu den Mobilitätsregeln wird der Handel mit Lebensmitteln ab März 2028 erheblich vereinfacht. Viele Tier- und Pflanzenprodukte werden dann ohne aufwändige Zertifikate und physische Kontrollen gehandelt werden dürfen. Diese Maßnahme soll bürokratische Hemmnisse abbauen und die Handelsströme zwischen den beiden Märkten beschleunigen, was insbesondere für den sektorübergreifenden Austausch von Agrarprodukten von Bedeutung ist.

Kompetitive Vorteile und Klimaschutz-Integration

Ein weiterer zentraler Punkt der Vereinbarung ist die technische Verknüpfung der Emissionshandelssysteme (ETS) der EU und Großbritanniens. Diese Integration soll sowohl den gemeinsamen Klimaschutzanstrengungen als auch der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in beiden Regionen Rechnung tragen. Im aktuellen System müssen Firmen Nachweise über das Recht zum Ausstoß klimaschädlicher Gase wie Kohlendioxid (CO₂) vorweisen.

Advertisement

Durch den Handel mit diesen Rechten entsteht ein finanzieller Anreiz, insbesondere in energieintensiven Branchen, Trehausgase einzusparen. Die Verknüpfung der Märkte könnte die Effizienz des Systems erhöhen und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft sowohl in Brüssel als auch in London vorantreiben. Dies stellt eine strategische Entscheidung dar, um die Klimaziele beider Seiten effektiv zu verfolgen.

Politische Ziele von Labour und Regierungsführung

Die britische Regierung unter Premierminister Keir Starmer nutzt die Ergebnisse des Gipfels, um eine enge Wiederannäherung an die EU zu demonstrieren, ohne jedoch offiziell eine Mitgliedschaft anzustreben. Starmer betonte nach dem Treffen, dass der ursprüngliche Brexit-Deal für Großbritannien nicht gut genug war und sich die überwältigende Mehrheit der Öffentlichkeit dies bewusst ist. Dies ist eine klare politische Botschaft an die Wähler und an die EU-Partner.

Gleichzeitig bleibt das Thema EU-Mitgliedschaft politisch sensibel. Der frühere Außenminister David Lammy regte an, die Rückkehr zur EU zum festen Teil des Wahlprogramms für die nächste Parlamentswahl, die spätestens 2029 stattfindet, zu machen. Dies stieß jedoch auf Widerstand innerhalb und außerhalb der Labour-Partei. Brexit-Vorkämpfer wie Nigel Farage von der Reform-Partei warfen Starmer sogar offenen "Verrat" vor, was die innenpolitischen Spannungen deutlich macht.

Umsetzung in sechs Monaten und digitale Standards

Trotz der Fortschritte bleiben einige Details offen. Eine noch ausstehende Einigung über die Angleichung von Regeln für Studiengebühren für EU-Studenten in Großbritannien muss noch getroffen werden, bevor die Freizügigkeitsregel final umgesetzt werden kann. Laut EU-Beamten sollen diese Verhandlungen in den nächsten sechs Monaten abgeschlossen werden. Dies ist ein kritischer Schritt, um die aktuellen Disparitäten bei den Studienkosten zwischen Inländern und EU-Bürgern auszugleichen.

Advertisement

Weitere Bereiche wie Sicherheit, Migration und zivile Missionen zeigen weiterhin Grenzen der Kooperation auf. Ein Abkommen zur Beteiligung Großbritanniens an zivilen EU-Krisenmissionen konnte noch nicht unterzeichnet werden. Auch Pläne für eine engere Abstimmung bei Schutzmaßnahmen gegen faire Konkurrenz durch Elektroauto- und Stahlproduzenten aus anderen Weltregionen bleiben vorläufig ausstehend. Die EU-Beamten geben jedoch an, dass bei Digitalthemen und verlässlichen Lieferketten Fortschritte erzielt wurden.

Rückkehr zu Erasmus Plus und langfristige Planung

Neben den aktuellen Verhandlungen ist die Rückkehr Großbritanniens zum Erasmus+-Programm ein wichtiges Symbol der Annäherung. Ab dem Jahr 2027 nimmt das Vereinigte Königreich wieder an dem Austauschprogramm teil. Dies ermöglicht es Studierenden, wieder leichter für ein Semester auf der anderen Seite des Ärmelkanals zu studieren und kulturellen Austausch zu fördern.

Die Beziehungen zwischen den 27 EU-Mitgliedstaaten und dem UK wurden durch den Austritt im Jahr 2020 schwer belastet. Seit dem Referendum im Jahr 2016, in dem eine knappe Mehrheit für den Brexit stimmte, besteht kein Zugang mehr zum Binnenmarkt oder zur Zollunion. Die jetzigen Vereinbarungen markieren einen deutlichen Shift hin zu mehr Pragmatismus und Kooperation, auch wenn politische Widersprüche zwischen der Labour-Führung und konservativen Kräften weiterbestehen.