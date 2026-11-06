EU und NATO warnen vor US-Russland-Abkommen ohne Einbindung Kiews

EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und NATO-Vertreter betonen die Notwendigkeit europäischer Beteiligung an Friedensverhandlungen in Abu Dhabi.

EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnt davor, einen Friedensvertrag im Ukraine-Krieg ohne die direkte Beteiligung der Europäischen Union abzuschließen. Sie erklärte, dass die Umsetzung eines solchen Abkommens zwingend die Einbindung der EU-Staaten erfordere. Hintergrund ist die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ein großes Abkommen mit Russland vorzubereiten, das möglicherweise ganz Europa betreffen könnte.

Friedensverhandlungen in Abu Dhabi stehen an

Die diplomatischen Gespräche sollen ab kommendem Dienstag in Abu Dhabi beginnen. Dort treffen Unterhändler Russlands, der Ukraine und der USA zu Dreiergesprächen zusammen. Ziel dieser Verhandlungen ist die Suche nach einem möglichen Ende des Krieges. Kaja Kallas betonte, dass die EU nicht passiv zuschauen werde, wenn über die Sicherheit des Kontinents entschieden wird. Sie wies darauf hin, dass jede Vereinbarung nur dann Bestand haben kann, wenn die europäischen Sicherheitsinteressen vollständig berücksichtigt werden.

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Nato bestätigt Bestrebungen für gerechten Frieden

Vorbereitend zu den Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiren hat sich die Nato in Brüssel getroffen. Vertreter des Verteidigungsbündnisses sowie Delegierte aus den USA, der Ukraine und europäischen Staaten diskutierten am Donnerstag über die weitere Vorgehensweise. Eine Nato-Sprecherin bestätigte, dass das Bündnis sein Engagement für ein "gerechtes und nachhaltiges Ende des Kriegs in der Ukraine" bekräftigt hat. Die Gespräche dienten der Koordinierung der Positionen vor der direkten Konfrontation der Hauptverhandler in Abu Dhabi.

Selenskyj und Klitschko im internen Konflikt

Parallel zu den internationalen Entwicklungen verschärft sich die innere Spannung in der Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj und der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko werfen sich gegenseitig schwere Versäumnisse vor. Selenskyj bezeichnet die Lage in der Hauptstadt als "äußerst ernst", da Vorbereitungen auf die Heizperiode ausgeblieben seien. Klitschko weist diese Kritik zurück und beschuldigt die Zentralregierung, die Genehmigung eines Notfallplans für die Metropole zu verzögern. Er wirft der Regierung vor, durch ständige Manipulationen die Stadt absichtlich zu schwächen.

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Spanien sendet neue Militärhilfe

Während die politischen Debatten andauern, verstärkt Spanien die Unterstützung für Kiew. Präsident Selenskyj kündigte an, dass Spanien ein neues Paket an Militärhilfe im Wert von 437 Millionen Euro bereitstellt. In einem Gespräch mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez wurde der Inhalt des Pakets sowie die dringendsten Verteidigungsbedürfnisse besprochen. Selenskyj dankte für die konsequente Unterstützung Spaniens im Kriegsverlauf. Gleichzeitig warnte er vor der eskalierenden Lage bei der Infrastruktur. Russland habe in diesem Jahr mehr ukrainische Lokomotiven beschädigt als in allen vorangegangenen Jahren.

US-Truppen verlegen nach Estland

Im Baltikum nimmt die militärische Präsenz der USA weiter zu. In Estland ist ein neues Kontingent amerikanischer Soldaten eingetroffen. Eine Sprecherin der US-Botschaft in Tallinn bestätigte die Anwesenheit einer Einheit für einen geplanten neunmonatigen Einsatz. Estlands Verteidigungsminister Martin Herem erklärte, dass das Vorauskommando und die Ausrüstung bereits seit über einer Woche im Land sind. Die genaue Truppenstärke wird zunächst nicht offengelegt, doch Außenminister Margus Tsahkna betonte die strategische Bedeutung dieser Präsenz für die Abschreckungsstrategie der Nato gegenüber Russland.

Russland setzt neues Satellitennetz ein

Auf technischer Ebene meldet der ukrainische Militärgeheimdienst HUR erhebliche Veränderungen in der russischen Kriegsführung. Moskau nutzt sein neues Satellitennetz "Rasswet" für die Militärkommunikation. Ziel dieses Systems ist es, Drohnen präziser zu steuern und sie widerstandsfähiger gegen elektronische Störungen zu machen. Diese Entwicklung verschärft die Lage für die ukrainischen Streitkräfte, da die Genauigkeit und Robustheit der russischen Angriffe durch die verbesserte Kommunikation deutlich zunehmen wird. Die EU-Kommission sprach sich derweil für die europäische Souveränität in Sicherheitsfragen aus und betonte, dass Europa seine eigenen Angelegenheiten selbst bestimmen müsse.