EU Updates 'Schwarze Liste' for Unsecure Airlines, Adds Algerian Company

The European Union has updated its 'Schwarze Liste' for unreliable airlines, adding a company from Algeria. The list includes 154 airlines that are not allowed to operate in the European Union's airspace or are allowed to do so only under strict conditions.

Die EU hat ihre ' Schwarze Liste ' für unsichere Fluggesellschaften erneut aktualisiert. Neu betroffen ist jetzt auch eine Airline aus Algerien. Gleichzeitig gibt es für ein ganzes Land gute Nachrichten.

Fliegen gilt heute als sicherer denn je. Dafür sorgen immer strengere Kontrollen und Sicherheitsstandards. Trotzdem gibt es weltweit Fluggesellschaften, die wichtige Vorgaben nicht oder nur teilweise erfüllen. Genau diese Airlines landen auf der sogenannten 'Schwarzen Liste' der Europäischen Kommission.

Die Liste wurde jetzt erweitert. Seit dem 9. Juni 2026 steht auch die algerische Fluggesellschaft Air Express Algeria darauf. Die EU-Flugsicherheitsliste, besser bekannt als 'Schwarze Liste', gibt es seit 2006.

Aktuell umfasst sie 154 Fluggesellschaften. Sie alle dürfen den Luftraum der Europäischen Union nicht oder nur eingeschränkt nutzen. Von einem vollständigen Flugbetriebsverbot einschließlich Überflug sind derzeit 126 Airlines aus 16 Ländern betroffen. Dazu zählen Afghanistan, Armenien, die Republik Kongo (Kongo-Brazzaville), die Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Äquatorialguinea, Eritrea, Liberia, Libyen, Nepal, São Tomé und Príncipe, Sierra Leone, Sudan, Suriname und Tansania.aus Angola dürfen mit zwei Ausnahmen nicht in der EU fliegen.

Hinzu kommen 22 russische Airlines sowie sechs Fluggesellschaften aus Venezuela, Simbabwe, Iran, Irak und nun auch Algerien. Als Gründe nennt die EU unzureichende Sicherheitsaufsicht und schwerwiegende Sicherheitsmängel. Nicht jede Airline auf der Liste ist komplett ausgeschlossen. Die 'EU Air Safety List' unterscheidet zwischen Fluggesellschaften mit vollständigem Flugverbot und solchen mit Einschränkungen.

So stehen auch Iran Air und die nordkoreanische Air Koryo auf der Liste. Beide dürfen jedoch mit bestimmten Flugzeugtypen nach Europa fliegen. Eine Fluggesellschaft, die auf der Schwarzen Liste der EU steht, würde ich niemals nutzen. Die Aufnahme von Air Express Algeria ist die wichtigste Änderung der inzwischen 48.

Aktualisierung der Liste. Die Entscheidung beruhe auf schwerwiegenden Sicherheitsbedenken, die bei Bewertungen durch EU-Flugsicherheitsexperten festgestellt wurden. Die Experten hätten Mängel bei der Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards durch die Fluggesellschaft festgestellt. Neben dem neuen Flugverbot gibt es auch positive Nachrichten.

Sämtliche zertifizierte Fluggesellschaften aus Kirgisistan wurden von der Liste gestrichen. Damit dürfen sie ab sofort wieder über und in der Europäischen Union fliegen. Die EU-Kommission wertet das als Erfolg langjähriger Reformen





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