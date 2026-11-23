Die EU führt mit neuen Sanktionen ein striktes Verbot für das Antreten unter russischer Flagge bei Sportveranstaltungen ein. Neutrale Teilnahme bleibt erlaubt.

Die Europäische Union hat eine verschärfte Sanktionsmaßnahme gegen Russland im Sport bereich verkündet. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, teilte am Montag mit, dass Sport veranstaltungen innerhalb der 27 Mitgliedsstaaten keine Plattform für Propaganda mehr bieten dürfen. Die neuen Regeln zielen spezifisch darauf ab, russischen Athleten und Mannschaften den Start unter der russischen Nationalflagge zu untersagen. Von diesem Verbot ausgenommen ist jedoch das Antreten unter einer neutralen Flagge, sofern diese keine spezifisch russischen Symbole trägt.

Verbot von Symbolen und Nationalfarben

Die Europäische Kommission hat ein neues Sanktionspaket vorgestellt, das den Einsatz offizieller russischer Staatsymbole bei Wettkämpfen auf europäischem Boden komplett untersagt. Ursula von der Leyen betonte in einer Videobotschaft, dass die Darstellung nationaler Markierungen verboten sein wird. Ziel ist es, jegliche Verbindung zwischen dem russischen Staat und dem Sport zu trennen. Die Maßnahmen gelten für alle Sportveranstaltungen, die von den 27 EU-Staaten ausgerichtet werden. Damit wird sichergestellt, dass russische Athleten nicht in ihrer offiziellen Kapazität als Vertreter des Staates auftreten können.

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Spannungsfeld mit IOC und CAS Entscheidungen

Diese EU-Entscheidung steht in direktem Konflikt mit jüngeren Urteilen internationaler Sportgremien. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte russischen Athleten im vergangenen Juli bereits einen Weg aufgezeigt, wieder unter ihrer Flagge und Hymne an internationalen Wettkämpfen teilnehmen zu können. Die Handhabung variiert jedoch je nach Welt-Fachverband. Insbesondere der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat am 30. Oktober entschieden, dass Russland trotz des laufenden Angriffskrieges gegen die Ukraine erstmals wieder an internationalen Eishockey-Turnieren teilnehmen darf. Dieses Urteil betrifft konkret auch die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027.

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Reaktion der Bundesregierung und DEB

In Deutschland löst diese Entwicklung erhebliche Unstimmigkeiten aus. Die Bundesregierung hatte zuvor klargestellt, dass eine Austragung von Turnieren mit russischer Beteiligung als faktisch unmöglich angesehen wird. Dennoch schloss Ronald Rauhe, der Staatsminister für Sport und Ehrenamt, eine Verweigerung von Visa für Teilnehmer ausdrücklich aus. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) fordert vom Eishockey-Weltverband IIHF eine zeitnahe Klärung der Rechtslage. Mehrere Teilnehmerländer haben bereits angekündigt, den Boykott auszurufen, sollten sie gezwungen werden, gegen ein russisches Team anzutreten.

Hintergrund: Doping und Angriffskrieg

Die strengen Auflagen für russische Sportler basieren auf zwei schwerwiegenden Vorwürfen. Erstens wird das staatlich gelenkte Dopingprogramm bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi durch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) bestätigt. Zweitens dient der von Präsident Wladimir Putin 2022 begonnene Angriffskrieg gegen die Ukraine als weiterer Grund für die restriktiven Maßnahmen. Aufgrund dieser beiden Faktoren durften russische Sportler bei internationalen Wettkämpfen bisher nur unter verschiedenen Sonderstatus-Regelungen antreten. Die neuen EU-Regeln schränken diese Ausnahmen weiter ein, indem sie explizit nationale Symbole verbieten.