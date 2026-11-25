Jahrelang sollen Firmenich, Givaudan und IFF die Preise ihrer Duftstoffe abgesprochen haben – insbesondere gegenüber Großkunde Unilver.

Eine Labortechnikerin analysiert eine Probe. Beispielaufnahme aus einem Symrise-Betrieb. Die Deutsche Symrise ist nicht Teil des von der EU sanktionierten Kartells. Eine Labortechnikerin analysiert eine Probe.

Beispielaufnahme aus einem Symrise-Betrieb. Die Deutsche Symrise ist nicht Teil des von der EU sanktionierten Kartells. Die Wettbewerbsbehörden der EU und Großbritanniens haben gegen drei globale Duftstoffhersteller wegen illegaler Absprachen hohe Geldstrafen verhängt. Die EU-Kommission belegte Firmenich, Givaudan und International Flavors & Fragrances wegen der Beteiligung an einem europaweiten Kartell mit Bußgeldern von insgesamt 471,9 Mill.

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Euro, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA verhängte gegen die drei Zulieferer zudem eine Strafe von zusammen 85 Mill. Pfund. Die Vorwürfe drehen sich insbesondere um das Geschäft mit dem Großkunden Unilever, dem weltweit größten Einkäufer von Duftstoffen für Konsumgüter.

Die drei Unternehmen tauschten der EU-Kommission zufolge wirtschaftlich sensible Informationen aus, unter anderem zur Preisgestaltung gegenüber Unilever. Givaudan und IFF hätten zudem sensible Informationen über ihr gesamtes Geschäft mit Duftstoffen für Konsumgüter sowie in der Feinparfümerie geteilt. Givaudan erhielt in der EU mit 252,4 Mill. Euro die höchste Strafe, gefolgt von Firmenich mit 137,7 Mill.

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Euro und IFF mit 81,9 Mill. Euro. Zusammen stellen die Unternehmen laut Kommission etwa die Hälfte des mehr als 4 Mrd. Euro schweren europäischen Duftstoffmarktes.

Die britische CMA teilte ihrerseits mit, die drei Konzerne hätten sich bei Preisstrategien und Geschäftsverhandlungen abgesprochen. Sie hätten unrechtmäßig Informationen ausgetauscht, um Forderungen von Unilever – darunter nach Preissenkungen – zurückzuweisen. Die Firmen hätten zudem vereinbart, sich gegenseitig kein Personal abzuwerben, das für das Geschäft mit Unilever zuständig war. Mit einem neuen milliardenschweren Fonds will die EU-Kommission europäischen Quantentechnologien auf die Sprünge helfen.

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