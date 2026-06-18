EU verlängert Sanktionen gegen Russland um ein Jahr - Bulgarien droht mit Veto, Ukraine stärkt Raketenabwehr

Die EU beschließt eine 12‑monatige Ausdehnung der Sanktionen gegen Russland, während Bulgarien sein Veto gegen das Paket ankündigt. Parallel fordert die Ukraine mehr militärische Unterstützung und schließt ein Abkommen zur Raketenabwehr mit Deutschland. US‑Truppenpläne bleiben unklar, und europäische Politiker diskutieren über den richtigen Zeitpunkt für Dialoge mit Moskau.

Die Europäische Union hat beschlossen, das Sanktionen‑Paket gegen die Russischen Föderation um ein ganzes Jahr zu verlängern. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten stimmten am Abend des Juni‑Gipfels in Brüssel für eine zwölf‑monatige Ausdehnung der Wirtschafts‑ und Finanzsanktionen, die zuvor nur für ein halbes Jahr vorgesehen waren.

Die Entscheidung wurde von einer Sprecherin des Ratsvorsitzes António Costa bestätigt. Damit soll der Druck auf Moskau weiter erhöht werden, während gleichzeitig neue Personen und Unternehmen in die Sanktionsliste aufgenommen wurden. Insgesamt wurden 34 Einzelpersonen und 47 Organisationen aufgenommen, die im militärisch‑industriellen Komplex Russlands, in der sogenannten Schattenflotte von Öl‑ und Gas‑Tankern sowie in politisch‑einmischenden Aktivitäten verwickelt sind. Ein besonders kontroverser Aspekt des neuen Pakets ist die Reaktion Bulgariens.

Premierminister Rumen Radev kündigte bereits vor dem Gipfel an, dass Bulgarien sein Veto gegen die Erweiterung der Sanktionen einlegen werde, weil man befürchte, dass die Maßnahmen die eigene Wirtschaft stark belasten könnten. Ein konkretes Beispiel nennt Radev das russische Ölunternehmen Lukoil, das die einzige Raffinerie Bulgariens betreibt und für dessen Betrieb ein erhebliches Risiko bestünde, wenn weitere Beschränkungen greifen.

Die bulgarische Position hat innerhalb der EU für intensive Diskussionen gesorgt, da das Veto eines Mitgliedstaates die einstimmige Annahme von Sanktionen verhindern könnte. Währenddessen warnen mehrere EU‑Spitzenpolitiker davor, zu vorschnell in Gespräche mit Moskau zu treten. Der litauische Präsident Gitanas Nausėda betont, dass Frieden nur möglich sei, wenn es von der russischen Seite klare Signale für Verhandlungsbereitschaft gebe.

Ähnlich äußert sich der lettische Ministerpräsident Andris Šķēle und fordert, dass positive Anzeichen von Russland abgewartet werden, bevor weitere diplomatische Initiativen gestartet werden. Andere Politiker, etwa der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer, plädieren hingegen dafür, die aktuelle Dynamik rund um mögliche Friedensgespräche zu nutzen und den Dialog mit Präsident Wladimir Putin zu intensivieren. Im gleichen Kontext berichtete der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, dass die USA bislang keinen konkreten Plan für den Abzug ihrer Truppen aus Deutschland vorgelegt haben.

US‑Verteidigungsminister Pete Hegseth habe lediglich eine Roadmap zur Prüfung der NATO‑Streitkräfte in Europa vorgestellt. Pistorius betonte, dass es wichtig sei, keine Lücken in den Verteidigungsfähigkeiten der Allianz entstehen zu lassen. Parallel dazu hat die Ukraine in Zusammenarbeit mit Deutschland eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich der ballistischen Raketenabwehr unterzeichnet. Präsident Wolodymyr Selenskyj rief weitere westliche Partner dazu auf, sich dieser Initiative anzuschließen und bis zum Winter konkrete Ergebnisse zu erzielen.

Gleichzeitig forderte er dringend mehr Artillerie, unbemannte Fahrzeuge und neue Finanzinstrumente zur langfristigen Unterstützung der ukrainischen Armee. Selenskyj drohte zudem mit verstärkten Gegenangriffen auf Moskau, falls die russischen Militäraktionen fortgeführt würden. Die jüngsten Angriffe aus der Luft auf russische Ölanlagen, die von ukrainischen Drohnen durchgeführt wurden, könnten als Vergeltung für russische Angriffe auf die Ukraine interpretiert werden, bei denen bislang mindestens zehn Menschen getötet und das jahrtausendealte Höhlenkloster in Kiew beschädigt worden war.

In Reaktion darauf beschuldigte das Kreml die europäischen Staats- und Regierungschefs, US‑Präsident Donald Trump beim G7‑Gipfel mit "schädlichen Ideen" zum Ukraine‑Krieg beeinflusst zu haben. Der Kreml‑Berater Juri Uschakow äußerte diese Vorwürfe im russischen Staatsfernsehen und schilderte sie als Versuch, den Präsidenten in eine nachteilige Richtung zu drängen





handelsblatt / 🏆 113. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EU‑Sanktionen Bulgarien Veto Ukraine‑Raketenabwehr US‑Truppenstandort Russland‑Ukraine‑Konflikt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liveticker zum Ukraine-Krieg: Lockerung von US-Sanktionen gegen Russland ausgelaufenSeit mehr als vier Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveticker.

Read more »

+++ 18:22 Bulgarien will Teil der EU-Sanktionen gegen Russland blockieren +++Ukraine-Krieg im Liveticker

Read more »

Trump schließt Wiedereinführung von Sanktionen gegen Russland nicht ausUS-Präsident Donald Trump hat eine Wiedereinführung von Sanktionen gegen Russland nicht ausgeschlossen. Das US-Finanzministerium hat keine Verlängerung für die Ausnahmegenehmigung von Sanktionen auf russisches Öl veröffentlicht.

Read more »

+++ 22:09 Trump erwägt Wiedereinführung von Sanktionen gegen Russland +++Ukraine-Krieg im Liveticker

Read more »