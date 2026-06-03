EU-Verpackungsverordnung: Schluss mit Ketchup-Tütchen, Mayo und Co.

Die neue EU-Verpackungsverordnung verbietet ab 2026 schrittweise Einweg-Portionspackungen in der Gastronomie. Ab 2030 dürfen Restaurants Ketchup, Zucker und Co. nur noch in Mehrwegbehältern oder Spendern anbieten. Ziel ist die Reduzierung von Plastikmüll.

Heimlich verschwanden sie beim Besuch eines Fast-Food-Restaurants in der Tasche. Die zwei oder drei Ketchup -Tütchen extra, die dann als eiserne Reserve über Jahre in der Kühlschranktür ihr Dasein fristeten.

Für die Pommes zu Hause, den Grillabend am Wochenende - kann man ja immer brauchen! Jetzt soll Schluss sein mit der gehamsterten Nostalgie im roten Plastikbeutelchen. Ketchup, Mayo, Senf, Zucker, Sojasoße oder Kaffeesahne im Mini-Pack sollen in Restaurants künftig weitgehend verschwinden. Hintergrund ist die neue EU‑Verpackungsverordnung, die ab 12.

August 2026 gilt. Sie soll die wachsenden Müllberge eindämmen und den Verbrauch von Einwegplastik reduzieren. Gerade die kleinen Portionspackungen gelten als problematisch. Sie bestehen oft aus mehreren Materialschichten, sind schwer zu recyceln und werden nach einmaligem Gebrauch weggeworfen.

Verbraucher müssen sich also umgewöhnen. Für die legendären Ketchup- und Sonst-was-Vorräte im heimischen Kühlschrank bedeutet das allerdings erst 2030 eine Zäsur. Ab dann dürfen Restaurants, Cafés und Hotels sie grundsätzlich nicht mehr ausgeben - zumindest dann nicht, wenn Speisen und Getränke direkt vor Ort verzehrt werden. Betroffen sind unter anderem: Wer im Drive-in holt, einen Coffee-to-go bestellt oder einen Salat für unterwegs kauft, wird auch künftig Ketchup, Zucker oder Dressing in kleinen Einzelportionen bekommen können.

Auch in Krankenhäusern, Kantinen und Mensen gelten Ausnahmen. Restaurants müssen andere Lösungen finden. Etwa große Nachfüllspender für Ketchup, Senf und Mayonnaise, kleine wiederverwendbare Schälchen oder Kännchen für Milch und Sahne. Viele Hotels setzen beim Frühstück bereits auf Porzellankännchen statt Plastikportionen.

Die Umstellung wird für die Gastronomie eine Herausforderung, bietet aber auch Chancen: Weniger Müll bedeutet niedrigere Entsorgungskosten und ein umweltfreundlicheres Image. Für Verbraucher bedeutet es, dass sie ihre Gewohnheiten ändern müssen. Statt ein paar Tütchen für später einzustecken, wird man sich am Buffet oder an der Theke bedienen. Die EU rechnet damit, dass durch die Verordnung pro Jahr rund 4 Milliarden Einwegverpackungen eingespart werden können.

Das entspricht etwa 40.000 Tonnen Plastikmüll. Die kleinen Portionspackungen sind ein Symbol der Wegwerfgesellschaft geworden. Ihr Verbot ist ein Schritt hin zu mehr Kreislaufwirtschaft.

Allerdings gibt es auch Kritik: Die neuen Alternativen könnten mehr Energie und Wasser verbrauchen. Für Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität könnten Nachfüllspender schwer zu bedienen sein. Die EU hat daher Übergangsfristen eingeräumt und Ausnahmen für bestimmte Nutzungsgruppen geschaffen. Insgesamt zeigt die Verordnung, dass die EU entschlossen ist, den Plastikmüll zu reduzieren.

Der Wandel wird nicht von heute auf morgen geschehen, aber die Weichen sind gestellt. Für alle, die ihre Ketchup-Vorräte noch horten: Die Zeit der kleinen Tütchen läuft ab. Genießen Sie sie solange Sie können. Ab 2030 wird es sie im Restaurant nur noch in Ausnahmen geben.

Eine Ära geht zu Ende. Die neuen Regeln fordern Kreativität und Anpassung von allen Beteiligten. Vielleicht entdecken wir bald neue Lieblingsprodukte in wiederverwendbaren Behältern. Die Umwelt wird es danken





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