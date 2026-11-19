Die EU und das Parlament haben die Umsetzung strengerer Methanregeln für importierte Öl-, Gas- und Kohleimporte verschoben, um die Energiepreiskrise abzufedern. Diese Entscheidung löst bei Grünen und Umweltschützern scharfe Kritik aus, da die Fristen nun erheblich verlängert wurden.

Unterhändler der Europäischen Union und des Europaparlaments haben sich auf eine deutliche Verschiebung der verbindlichen Klimaschutzregeln für importierte fossile Brennstoffe verständigt. Importeure von Öl, Gas und Kohle müssen die neuen EU-Standards voraussichtlich erst ab dem Jahr 2029 erfüllen, was eine erhebliche Verzögerung gegenüber den ursprünglich geplanten Zeitplänen darstellt. Dieses politische Arrangement zielt darauf ab, eine weitere Verschärfung der bereits hohen Energiepreise infolge der anhaltenden Energiepreiskrise zu verhindern. Die Mitgliedstaaten begründen den Schritt zudem damit, dass ein früheres Inkrafttreten ungewünschten Druck auf die Sicherheit der Versorgung mit importierten fossilen Energieträgern ausüben könnte.

Verzögerung der Methan-Regelwerke im Detail

Die ursprünglichen Vorgaben sahen vor, dass Unternehmen ab dem ersten Januar 2027 für bestimmte Lieferverträge den Nachweis erbringen müssen. Dieser sollte bestätigen, dass der Produzent im Herkunftsland seine Methan-Emissionen mindestens so sorgfältig überwacht und dokumentiert, wie dies von EU-eigenen Unternehmen gefordert wird. Diese Pflicht greift nun erst später als ursprünglich avisiert. Die Einigung geht im Kern auf einen Vorschlag der EU-Kommission zurück, der vorsah, die Frist zur Einführung der Berichtspflichten um ein Jahr zu verschieben. Dieser Antrag fand mehrheitlich Zustimmung bei den EU-Ländern, was den politischen Willen zur Entspannung im Energiemarkt unterstreicht.

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Bei den Abgeordneten im Europaparlament verlief die Diskussion jedoch deutlich weitergehender. Mehrheitlich plädierten die europäischen Gesetzgeber dafür, die Anwendung der Regeln für importierte fossile Brennstoffe nicht nur um ein Jahr, sondern um mehrere Jahre hinauszuzögern. Das Parlament favorisierte einen Stichtag von Mai 2031, was einer Verschiebung von gut drei Jahren gegenüber dem bisherigen Zeitplan entspricht. Diese Position spiegelt die Sorge wider, dass zu strenge und zu schnell umgesetzte Auflungen die Lieferketten destabilisieren und die Abhängigkeit von externen Energiequellen unnötig verteuern könnten.

Interessenkonflikt zwischen Wirtschaft und Klimaschützern

Die Entscheidung stößt auf erheblichen Widerstand bei den parteiübergreifenden Klimaschutzgruppen. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge übt scharfe Kritik an der Entwicklung. Sie bezeichnete die Verschiebung als "bitteres Signal", insbesondere vor dem Hintergrund der Parallelveranstaltung der Weltklimakonferenz im türkischen Antalya. Dröge verweist darauf, dass große Ölkonzerne fast ein ganzes Jahr lang ihre gesamte Lobbymacht eingesetzt hätten, um den Klimaschutz weiter zu schwächen. Sie fordert, diese Unternehmen endlich stärker zur Rechenschaft zu ziehen, da ihre Einflussnahme die notwendigen Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen massiv behindert.

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Auch innerhalb der deutschen Bundesregierung gab es vor der finalen Einigung unterschiedliche Positionen. Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD hatte zunächst bekräftigt, an der konsequenten Reduzierung der Methanemissionen festhalten zu wollen. Im Gegensatz dazu zeigte die Bundesenergieministerin Katherina Reiche von der CDU sich offen für mehr Flexibilität in der Umsetzung. Dieser Konflikt zwischen umweltpolitischen Zielen und wirtschaftlicher Realitätsnähe in der Energiebeschaffung prägte die Verhandlungsphase entscheidend. Der Druck durch die Wirtschaft, repräsentiert durch Stimmen wie die von Friedrich Merz, wird von Kritiken als ausschlaggebend für die gemächlichere Umsetzung der Maßnahmen gewertet.

Klimawissenschaftliche Bedeutung und künftige Pflichten

Methan ist nach Angaben des Umweltbundesamtes nach Kohlendioxid das Treibhausgas mit der zweitgrößten Bedeutung für den Klimawandel. Zwar bleibt es im Vergleich zu CO₂ kürzer in der Atmosphäre, seine schädliche Wirkung auf die Klimaerwärmung und die Luftverschmutzung ist jedoch pro Molekül weitaus stärker. Methan entsteht unter anderem in der Landwirtschaft, auf Mülldeponien sowie in der Öl- und Gasindustrie. Wenn es gelingt, die Methanemissionen effektiv zu reduzieren, kann die globale Erderhitzung spürbar bekämpft werden. Deshalb gelten strenge Regeln für die Detektion von Lecks in der Industrie als essentiell. Bereits seit 2024 gelten in der Europäischen Union Regeln, die darauf abzielen, die Methan-Emissionen des Energiesektors signifikant zu senken. Betreiber von Öl- und Gasanlagen sind dazu verpflichtet, regelmäßig nach größeren Methanlecks zu suchen und diese unverzüglich zu reparieren. Außerdem ist das Lüften oder Abfackeln, wobei Methan direkt in die Atmosphäre freigesetzt wird, unter bestimmten Umständen verboten. Diese bestehenden Maßnahmen sollen nun durch die strengeren Nachweispflichten für Importe ergänzt werden, deren Umsetzung jedoch zeitlich entschärft wurde.

Rechtliche Umsetzung und politische Einordnung

Bevor die neuen, modifizierten Regeln rechtskräftig werden, müssen sie noch formal vom EU-Parlament und den nationalen Staaten angenommen werden. Dieser formale Schritt ist notwendig, um die Einigung zwischen den Verhandlungspartnern in verbindliches Unionsrecht zu übersetzen. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra verteidigte die getroffene Entscheidung in Antalya öffentlich. Er argumentierte, dass man angesichts der vorhandenen Herausforderungen bei der Umsetzung der Maßnahmen etwas mehr Zeit einräume. Hoekstra betonte, dass die Europäische Union in der Frage des Klimaschutzes weiterhin eine führende Rolle einnehme und die Verschiebung strategisch und nicht als Rückfall zu werten sei.