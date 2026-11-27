In Brüssel laufen harte Verhandlungen über den nächsten EU-Haushalt. Deutschland drängt auf Einsparungen. Betreffen würde das auch die gemeinsame Agrarpolitik, einen der größten Ausgabenposten. Bauern warnen vor den Folgen – aber auch Naturschützer.

Edgar Thomas ist der Bad Kissinger Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands und daher protesterprobt. Für ihn ist es jetzt Zeit geworden, wieder auf die Straße zu gehen.

Er ist sechseinhalb Stunden lang nach Brüssel gefahren, um dort Flagge zu zeigen bei den Verhandlungen um das künftige Agrarbudget: "Da sind massive Kürzungen für uns Landwirte vorgesehen, mit denen komm ich gar nicht klar. Es kann nicht sein, dass die EU ihren Haushalt nach oben schraubt, aber auf unserer Seite kürzen will.

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"Es geht um den mehrjährigen EU-Haushalt der Jahre 2028 bis 2034. Die EU will in dieser Zeit rund zwei Billionen Euro ausgeben – deutlich zu viel, findet der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und. Deshalb hatten Bauern diese Woche bereits vor dem Kanzleramt in Berlin demonstriert. Denn sie fürchten Kürzungen im Agrarbereich.