Die EU-Chemikalienagentur ECHA empfiehlt ein umfassendes Verbot von PFAS-Chemikalien. Die Europäische Kommission soll nun gemeinsam mit den Mitgliedstaaten über neue strenge Regeln entscheiden, die schnellstmöglich verabschiedet werden sollen.

Die Europäische Chemikalienagentur ECHA hat einen weitreichenden Vorschlag zur Beschränkung von PFAS -Chemikalien in der gesamten Europäischen Union vorgelegt. Zwei wissenschaftliche Komitees der Agentur sind zu der gemeinsamen Einschätzung gekommen, dass strenge neue Maßnahmen gegenüber diesen langlebigen synthetischen Stoffen dringend erforderlich sind. Dieser Schritt markiert einen entscheidenden Punkt in der langjährigen Debatte um die Regulierung von Fluorchemikalien auf europäischer Ebene.

Umfang und Gesundheitsrisiken der Chemikalien

PFAS, also per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, gelten als extrem langlebig und bauen sich in der Umwelt nahezu nicht ab. Schätzungsweise 10.000 verschiedene Einzelsubstanzen fallen unter diese Kategorie und finden sich in alltäglichen Produkten wie wasserabweisenden Jacken, Fast-Food-Verpackungen, Kosmetika sowie beschichteten Pfannen wieder. Zudem werden sie vielfach in der Industrie eingesetzt, was ihre breite Verteilung in der Bevölkerung erklärt.

Also read “Die Tribute von Panem”: Wie die Berliner Kostümbildnerin Aino Laberenz die Looks des Kultfilms entwickelte

Die gesundheitlichen Bedenken gegenüber diesen Substanzen sind erheblich. PFAS stehen im Verdacht, verschiedene schwere Krankheiten auszulösen, darunter Leberschäden sowie Nieren- und Hodenkrebs. Aufgrund dieser potenziellen Gefahren und der persistierenden Natur der Chemikalien sieht die ECHA die Notwendigkeit für ein generelles Verbot, um die Bevölkerung und die Umwelt vor weiteren Schäden zu schützen. Die Stoffe werden in den kommenden Wochen offiziell an die Europäische Kommission übermittelt.

Entscheidungsverfahren und Kritik an Kontrollen

Nun liegt die Entscheidung bei der Europäischen Kommission, die gemeinsam mit den EU-Mitgliedstaaten über ein mögliches Verbot der Stoffe beraten wird. Eine Sprecherin der Kommission charakterisierte den Vorschlag der Agentur als wichtigen Schritt und äußerte die Hoffnung, so schnell wie möglich neue Regeln verabschieden zu können. Der Prozess der rechtlichen Umsetzung und der finalen Verabschiedung der Verordnung wird jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Advertisement

Kritiker und Wissenschaftler monieren zudem, dass die bisherige Kontrolle der EU zu langsam voranschreitet. Die meisten der betroffenen Substanzen waren bisher nicht registriert, sodass der EU nur sehr begrenzte Informationen zu den potenziellen Gefahren vorlagen. Diese Informationslücke hat es schwierig gemacht, gezielte Maßnahmen gegen einzelne gefährliche Stoffe zu ergreifen, weshalb nun der flächendeckende Ansatz verfolgt wird.

Strukturelle Mängel in der Überwachung

Eine weitere große Schwachstelle im bisherigen System ist die Art der Selbstkontrolle durch die Unternehmen. Kritisiert wurde stark, dass Firmen weitgehend eigenverantwortlich prüfen, ob sie die bestehenden Vorschriften einhalten. Dies führt oft zu Lücken in der Compliance und erschwert die Durchsetzung von Sicherheitsstandards effektiv. Die Transparenz in diesem Bereich ist nach Ansicht der Experten unzureichend.

Die Datenlage zur Durchsetzung der Regeln ist alarmierend. Laut vorliegenden Informationen führt jedes dritte EU-Land überhaupt keine ausreichenden Kontrollen durch. Diese fehlende Infrastruktur in einem Drittel der Mitgliedstaaten untergräbt den gemeinsamen Markt und gefährdet den einheitlichen Schutz der Bürger. Ein neues Verbot soll hier Abhilfe schaffen und verbindliche Standards schaffen, die in allen Mitgliedsstaaten gleichermaßen gelten und überwacht werden.