EU will US-Entwicklungshilfen nur unter Bedingungen kompensieren

Die Europäische Union (EU) plant, die Entwicklungshilfen der USA nur unter bestimmten Bedingungen in ausgewählten Fällen auszugleichen. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas betont, dass die Mittel fehlen, um alle Lücken zu schließen. Die EU will ihre Hilfen künftig auch verstärkt zur Stärkung ihrer geopolitischen Macht nutzen und fordert sichtbare Kommunikation der Empfänger über die Unterstützung der EU.

Die Europäische Union (EU) wird die von den USA zurückgezogenen Entwicklungshilfzahlungen nur unter bestimmten Bedingungen und in ausgewählten Fällen ausgleichen. Die Mittel, um die entstandenen Lücken vollständig zu schließen, fehlten, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas in einem Interview des Nachrichtenagentur-Netzwerks ENR. Die USA hatten zuletzt angekündigt, sich von Entwicklungshilfe zahlungen teils vorläufig und teils dauerhaft zurückzuziehen.

Kallas machte zudem deutlich, dass europäische Hilfen künftig auch gezielt zur Stärkung geopolitischer Macht dienen sollen. Dazu könnten Zahlungen unter anderem an die Bedingung geknüpft werden, dass die Empfänger offen und deutlich kommunizieren, dass sie von der EU unterstützt werden. Derzeit unterstütze die EU viele Organisationen mit erheblichen Mitteln, sei dabei aber kaum sichtbar, kritisierte Kallas. Die aktuelle Situation sei eine Gelegenheit, die europäische Flagge sichtbarer zu machen und den Menschen zu zeigen, woher die Unterstützung wirklich komme. Als Beispiel nannte Kaja Kallas die Palästinensische Autonomiebehörde und das UN-Hilfswerk für Palästinenser (UNRWA). „Wir sind die größten Unterstützer, doch niemand weiß das“, sagte die frühere estnische Regierungschefin im Gespräch mit dem ENR, zu dem auch die Deutsche Presse-Agentur gehört. Gleichzeitig gebe es viel Kritik, dass man die Palästinenser nicht genug unterstütze. Wenn man künftig finanzielle Hilfe leiste, müsse man sichtbarer werden, betonte Kallas. Sowohl die betroffenen Länder als auch EU-Bürger müssten wissen, dass die Europäische Union international derjenige Partner sei, der verlässlich und berechenbar ist. Die neue US-Regierung hatte zuletzt einen vorübergehenden Stopp von fast allen Entwicklungshilfezahlungen ins Ausland angeordnet. Diese werden derzeit überprüft und sollen nur dann wiederaufgenommen werden, wenn sie „effizient“ sind und mit Trumps „America First“-Strategie übereinstimmen. Präsident Donald Trump kündigte zudem an, dass sich die Vereinigten Staaten etwa aus der Finanzierung des UN-Hilfswerks für Palästinenser zurückziehen werden. Nach Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) waren die USA im Jahr 2023 weltweit größter einzelner Geldgeber. Sie zahlten öffentliche Entwicklungshilfe im Umfang von knapp 65 Milliarden Dollar (63 Milliarden Euro). Zusammen kamen die EU und ihre Mitgliedstaaten allerdings im selben Zeitraum sogar auf knapp 96 Milliarden Euro. Deutschland steuerte nach EU-Angaben rund 34 Milliarden Euro bei





EU USA Entwicklungshilfe Geopolitik Kaja Kallas Palästinenser UNRWA

