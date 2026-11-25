Leser diskutieren über EU-Vorgaben, höhere Autopreise, alte Fahrzeuge und den Schutz von Klima und Sicherheit.

Renault-Chef François Provost warnt vor steigenden Autopreisen durch neue EU-Vorschriften. Die meisten unserer Leser teilen seine Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Hersteller. -Vorschriften seien die Kosten pro Fahrzeug bereits deutlich gestiegen, bis 2030 könnten weitere Belastungen hinzukommen.

Im FOCUS-online-Forum ist das Meinungsbild sehr klar: Die Leser folgen der Einschätzung des Renault-Chefs. Sie fürchten um die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Hersteller. Andere wollen angesichts hoher Preise und zusätzlicher Assistenzsysteme lieber ihre bisherigen Autos behalten. Nur wenige verteidigen dagegen strengere Umwelt- und Sicherheitsvorgaben und halten höhere Fahrzeugpreise dafür für vertretbar.

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Fast 70 Prozent der Leser teilen die Kritik von Renault-Chef François Provost an der EU-Regulierung. Sie werfen der EU-Kommission vor, die Herstellung von Autos durch Abgasnormen, Sicherheitsanforderungen und Softwarevorschriften immer weiter zu verteuern. Besonders sorgen sie sich um Arbeitsplätze und die Konkurrenz aus China. Provost beziffert die zusätzlichen Kosten seit 2020 auf rund 3000 Euro pro Fahrzeug.

Bis 2030 könnten nach seiner Schätzung weitere 3000 Euro hinzukommen.

„Und wem haben wir das zu verdanken? Ursula v.d. Leyen. Denn die Abgasnorm Euro 7 gehört mit zu ihrem “Green Deal„ – dieser Kosten- und Bürokratie-Explosionsmaschine.

Alles schön und gut – theoretisch – aber total realitätsfern. Ihr Green Deal trägt dazu bei, dass die EU sich selbst blockiert, schadet, schwächt, durch zu hohe Kosten ausbremst und zunehmend nicht mehr wettbewerbsfähig ist! Kann ihr das mal jemand sagen?

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“„Gut finde ich, dass solche Aussagen mal von einem CEO einer europäischen, aber nicht deutschen Marke kommen. Weil man diese Aussagen von deutschen Herstellern immer gleich als Gejammer auslegt und gefordert wird, die deutschen Hersteller sollen halt mal ihre Hausaufgaben machen. Offenkundig ist es eben nicht so einfach. Denn der Mann hat recht, mit dem, was er sagt.

“„Die EU wird Deutschlands Schlüsselindustrie den Rest geben. Schon jetzt sind Massenentlassungen nicht nur bei VW, deren Zulieferern und Co. geplant. Dazu noch die hohen Energiepreise in Deutschland.

“„Die Überregulierung aus Brüssel basiert auf der ständig wachsenden Zahl der teuer bezahlten Bürokraten. Es ist ein Unding, alles mit Planwirtschaft auf eine Linie bringen zu wollen. Das war nie vorgesehen. Überhaupt wirkt dann alles roboterhaft installiert.

Menschlich ist’s nicht.

“Andere Leser betonen ihr Vorhaben, ihr aktuelles Auto möglichst lange zu behalten. Die Gründe reichen von Neuwagenpreisen bis zur Ablehnung moderner Assistenzsysteme. Viele Leser dieses Clusters loben ihre älteren Fahrzeuge wegen des Platzangebots und der einfacheren Technik. Damit bestätigen sie eine Befürchtung des Renault-Chefs: Wenn Neuwagen zu teuer oder unattraktiv werden, könnten Autofahrer den Fahrzeugwechsel aufschieben.

„Meine Heckflosse ist Baujahr 63, noch immer voll alltagstauglich, hat Platz ohne Ende, die unbändige Kraft von 55 Pferden und bringt mich überall hin, sogar dank H-Kennzeichen in jede Umweltzone. Hat Stil statt Elektronik und sogar ein Navi. Funktioniert mit Saugnapf. Die werde ich mal vererben.

“„Mein Auto ist nun 22 Jahre alt und es würde mal Zeit für ein neues Fahrzeug. Ich bin vor einigen Wochen einen Neuwagen beim Händler Probe gefahren und ernüchtert vom Neukauf abgekommen: Das Gepiepe und die endlosen Assistenzsysteme machen mich völlig fertig ...

“„Mein Renault wird bald 30 Jahre alt sein. Ein Neuwagen ist mir zu teuer, und bei einem neuen Gebrauchten weiß ich nicht, ob hier die Haltbarkeit durch noch mehr Elektronik leidet. Die Preise für Autos sind schneller gestiegen als die Reallöhne.

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“Wenige Leser halten zusätzliche Vorschriften für gerechtfertigt. Einige argumentieren, Verbraucher könnten bei steigenden Preisen auf kleinere Modelle ausweichen. Andere betonen, dass die EU-Regeln auch für chinesische Fahrzeuge gelten. Tatsächlich müssen Neuwagen unabhängig vom Herkunftsland die europäischen Zulassungsanforderungen erfüllen „Es ist doch völlig in Ordnung, wenn die Autos teurer und dafür sicherer und abgasärmer werden.

Wenn ich das Geld nicht habe, kaufe ich halt eine Nummer kleiner, und gut ist.

“„„Als Preistreiber nennt Provost unter anderem die Abgasnorm Euro 7, zusätzliche Sicherheitsanforderungen und neue Software-Vorschriften. Grundsätzlich unterstütze er das Ziel, Fahrzeuge sicherer und emissionsärmer zu machen.

Allerdings dürften die Anforderungen nicht dazu führen, dass sich immer weniger Menschen einen Neuwagen leisten könnten.

“ Was hat der Mensch nicht verstanden? Natürlich sollen die Verbrenner gegenüber den E-Karren deutlich teurer werden. Wenn man schon das angestrebte Verbrenneraus aufweicht. Und natürlich werden Neuwagen als Verbrenner stark zurückgehen.

Das ist das erstrebte Ziel zum Schutz des Klimas. Auf gut Deutsch: Der Typ ist im Jetzt noch nicht angekommen.

“Die übrigen Kommentare bündeln ironische, rhetorische oder themenferne Einwürfe. „Bitte noch viel mehr elektronische Systeme, die einen ständig überwachen, bei jeder Gelegenheit blinken, piepen, in die Steuerung eingreifen etc. und einem vorschreiben wollen, wie man zu fahren hat und einbauen ... “Diskutieren Sie mit: Soll die EU ihre Auto-Regeln für zehn Jahre einfrieren – oder sind höhere Preise für Klima und Sicherheit vertretbar? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.

Die zitierten Kommentare geben ausschließlich die Meinungen unserer Leser wieder und wurden inhaltlich nicht verändert. Analyse und Strukturierung erfolgen mithilfe Künstlicher Intelligenz. Die zusammenfassenden Texte und Einordnungen sind redaktionell bearbeitet.