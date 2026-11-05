EU zahlt 4,36 Milliarden Euro an Ukraine, Meloni fordert einheitlichen Verhandlungsführer

Die EU überweist 4,36 Milliarden Euro für Ukraine. Russland greift weiter an. Meloni warnt vor diplomatischem Chaos. Polen fängt Spione fest. Details zum Wiederaufbau.

Die Europäische Union hat der Ukraine eine finanzielle Unterstützungsleistung in Höhe von 4,36 Milliarden Euro bereitgestellt. Diese Transaktion wurde am Donnerstag von Brüssel aus offiziell bestätigt und dient der Sicherung der staatlichen Grundfunktionen sowie der militärischen Ausrüstung des Landes. Anwesend bei dieser Entwicklung waren EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj und EU-Ratspräsident Antonio Costa, die die anhaltende Solidarität der westlichen Allianz unterstrichen.

Zahlungszweck: 3,7 Milliarden für Staatshaushalt

Die Europäische Kommission teilte in Brüssel mit, dass aus den 4,36 Milliarden insgesamt 3,7 Milliarden Euro direkt dazu dienen, den akuten Finanzierungsbedarf der ukrainischen Regierung zu decken. Dieser Betrag soll das Funktionieren des Staates und grundlegende öffentliche Dienstleistungen während des Krieges gewährleisten. Der Rest des Fonds, also 658 Millionen Euro, ist exklusiv für den Kauf von militärischer Ausrüstung vorgesehen. Dazu zählen Drohnen, Raketen, Radarsysteme, elektronische Kampfführungssysteme sowie entsprechende Munition.

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Ursula von der Leyen betonte in einer Erklärung die symbolische und praktische Bedeutung dieser Zahlungen. Sie verwies darauf, dass die Ukraine ihren fünften Kriegswinter bevorstehe, während Russland seine Angriffe unerbittlich fortsetze. Die EU-Kommissionspräsidentin versicherte, dass die unerschütterliche Unterstützung der Union für die Ukraine und die Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden weiterhin bestehen bleiben werden. Diese klare Finanzierungsstruktur soll die Planbarkeit der ukrainischen Regierung in einer kritischen Phase stabilisieren.

Wiederaufbau und Sicherheitsgarantien in Brüssel

Parallel zur Geldüberweisung laufen auf diplomatischer Ebene intensive Beratungen über die Zukunft des Landes. Rustem Umjerow, der Chefunterhändler der Ukraine, gab bekannt, dass Gespräche über den Wiederaufbau und Sicherheitsgarantien für Westverbündete fortgesetzt werden. Diese Verhandlungen finden im Nato-Hauptquartier in Brüssel statt und sind eng mit der Planung der finanziellen Mittel für das kommende Jahr verknüpft.

Meloni warnt vor diplomatischer Zersplitterung

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Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat in einem Brief an EU-Ratspräsident Antonio Costa vor einem Bedeutungsverlust Europas bei künftigen Friedensgesprächen gewarnt. Meloni argumentiert, dass die EU Gefahr laufe, an Glaubwürdigkeit einzubüßen, wenn sie ihre konkurrierenden diplomatischen Initiativen nicht beendet und sich auf einen einzigen, weisungsbefugten Vertreter einigt. Sie kritisierte, dass die Zunahme verschiedener Verhandlungsformate den Eindruck erwecke, die EU agiere "in wahlloser Reihenfolge".

Meloni forderte die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten auf, klar zu definieren, wer die Union bei Verhandlungen vertreten soll und welches Mandat diese Person innehat. Sie strich hervor, dass sie oder Italien keinen eigenen Platz am Verhandlungstisch anstreben. Allerdings werde die italienische Regierung keine Verpflichtungen akzeptieren, die ohne ein explizites EU-Mandat ausgehandelt wurden. Das Thema wird auf dem informellen Europäischen Rat in Dublin in der kommenden Woche erörtert, mit der Aussicht auf eine formelle Entscheidung auf einem Gipfel im Dezember nach Abstimmungen mit Großbritannien, Norwegen und anderen Partnern.

Sicherheitslage: Opfer bei Angriffen und Spionagefälle

Während die diplomatischen und finanziellen Fronten verhandelt werden, steigt die Zahl der Todesopfer durch russische Angriffe weiter an. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass die Zahl der Toten nach einem Lenkbombenangriff auf das südukrainische Dorf Komyschuwacha auf 43 gestiegen ist. Der Angriff traf am Montag eine Ausgabestelle für humanitäre Hilfe und einen angrenzenden Schutzraum. Die Identifizierung der Opfer mittels DNA-Proben dauert an, wobei eine als vermisst gemeldete Person lebend gefunden wurde. Die Suche nach weiteren Vermissten wurde am Donnerstag fortgesetzt.

Auch in der von Russland besetzten Region Luhansk kam es zu Gewaltexzessen. Laut Angaben des örtlichen Gouverneurs Leonid Passetschnik wurden bei zwei Angriffen auf Busse sieben Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Unter den Verletzten befinden sich auch zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren. Passetschnik kommunizierte diese Angaben über den Onlinedienst MAX, der von den russischen Besatzern kontrolliert wird.

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Polen fängt Spionagering für Russland fest

Im Osten Europas hat die polnische Sicherheitsbehörde ABW vier Personen wegen Spionage für russische Geheimdienste festgenommen. Bei der Aktion am Donnerstag wurden zudem zwei weitere Verdächtige unter Auflagen auf freiem Fuß gelassen, denen die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wird. Insgesamt sechs Personen sind in dem Fall beschuldigt, darunter fünf Polen im Alter von 25 bis 52 Jahren sowie eine 37-jährige Russin.

Die Festgenommenen sollen es sich zur Aufgabe gemacht haben, Russland unter Umgehung der westlichen Sanktionen mit größeren Mengen an militärischen Komponenten zu versorgen. Diese Güter waren unter anderem für die Herstellung von Munition und Waffensystemen bestimmt. Die polnischen Behörden stufen diese Aktivitäten als direkte Bedrohung für die nationale Sicherheit und die regionale Stabilität ein.

Kontakte zwischen US-Regierung und Putin-Unterhändlern

Gleichzeitig berichten Insider davon, dass der Sondergesandte des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew, am Donnerstag an einer Veranstaltung im Weißen Haus teilnahm. Dort soll er mit Vertretern der US-Regierung zusammengetroffen sein. Als Gastgeberin der Veranstaltung trat die First Lady Melania Trump auf. Zwei mit den Plänen vertraute Quellen bestätigten die Anwesenheit Dmitrijews und die Gespräche mit US-Vertretern, was auf eine komplexe diplomatische Interaktion jenseits der offiziellen Kanäle hindeutet.