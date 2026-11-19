Seit 2022 flossen fast gleich viele Milliarden aus der EU für russische Energie wie für den ukrainischen Widerstand. Eine Analyse der finanziellen Verluste.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 hat die Europäische Union erhebliche finanzielle Mittel in zwei gegensätzliche Richtungen fließen lassen. Während westliche Regierungen die ukrainische Armee bei der Verteidigung unterstützen, flossen gleichzeitig fast ebenso viele Milliarden Euro in den Kauf russischer Energieträger. Diese parallele Zahlungsströfe haben eine Situation geschaffen, in der die Kriegskasse des Kremls durch die eigene Energiepolitik der EU maßgeblich mitfinanziert wird. Die finanzielle Balance zwischen Unterstützung Kiews und Bezahlung Moskaus ist dabei erstaunlich eng.

Parallele Finanzströme von Moskau nach Kiew

Die Zahlen verdeutlichen ein gravierendes Missverhältnis in der europäischen Außen- und Wirtschaftspolitik. Rund 75 Milliarden Euro wurden seit Februar 2022 als Hilfe für die Ukraine bereitgestellt. Dieser Betrag steht fast in einem Eins-zu-eins-Verhältnis zu den Ausgaben für russische Energieimporte, die auf etwa 69 Milliarden Euro geschätzt werden. Dies bedeutet, dass die Europäische Union für den Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg kaum mehr Mittel aufwendet als für die Aufrechterhaltung der Energiewirtschaft ihres Gegners. Diese Doppelbelastung schwächt die eigene strategische Position und verlängert die finanzielle Tragfähigkeit des Krieges.

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Die Gesamtbilanz aus Deutschland und der restlichen EU zeigt, dass die Abhängigkeit von russischem Gas trotz der Sanktionen lange Zeit sehr hoch blieb. Viele Länder haben ihre Energieversorgung lange Zeit nicht schnell genug diversifiziert. Dadurch entstand eine Situation, in der die eigene Wirtschaftspolitik indirekt den Gegner finanziell stärkt. Diese Entwicklung wird von Politikern und Experten als schwerwiegender Fehler in der Strategie der Europäischen Union gewertet, der direkte Konsequenzen für den Kriegsverlauf hat.

Unterschiedliche Belastung in Mitgliedstaaten

Die nationale Bilanz fällt in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich aus. Deutschland spielte hierbei eine zentrale Rolle, da die Abhängigkeit im Jahr 2022, dem ersten Kriegsjahr, besonders ausgeprägt war. Die hohen Ausgaben für russisches Gas in Deutschland sind maßgeblich auf die damalige Situation zurückzuführen, als noch viel Energie bezogen wurde. Mit der Zeit gelang der Umbau, doch die historische Bilanz bleibt bestehen und belastet die aktuelle Gesamtrechnung.

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Andere große Volkswirtschaften der Union schneiden in der Analyse sogar noch schlechter ab. Frankreich zahlt demnach rund 40 Milliarden Euro für russisches Gas, stellt der Ukraine aber lediglich etwa 16 Milliarden Euro für die Unterstützung zur Verfügung. Das Verhältnis von Zahlungen an den Angreifer zur Unterstützung des Opfers ist dort extrem unausgewogen. Auch Italien zeigt ein ähnliches Bild, wobei die Summen für Energieimporte die Mittel für die ukrainische Verteidigung deutlich übersteigen. Dies unterstreicht die fragmentierte Verantwortung innerhalb der Union.

Kritik an europäischer Inkonsequenz

FDP-Politiker Körner hat die Situation öffentlich scharf kritisiert und spricht von einem Offenbarungseid europäischer Inkonsequenz. Seine Analyse auf der Plattform X lautet, dass Europa so viel für Putins Energiewirtschaft ausgeben wie für den Widerstand gegen ihn. Diese beiden Summen liegen erstaunlich dicht beieinander, was er als strategischen Misserfolg interpretiert. Er wirft der Union vor, durch die fortlaufenden Zahlungen selbst dazu beizutragen, dass der Krieg endlos weitergehen kann.

Die Kernaussage der Kritik lautet, dass eine wirksame Friedensstrategie andere Prioritäten setzen muss. Solange Milliarden in die Kriegskasse Russlands fließen, bleibt die finanzielle Basis des Kremls stabil. Dies ermöglicht es Wladimir Putin, den Krieg weiterzuführen, ohne dass die eigenen wirtschaftlichen Ressourcen schnell erschöpft sind. Die EU riskiert dadurch, ihre eigenen Ziele der Unterbindung der Aggression zu untergraben, indem sie die gegnerische Wirtschaftsstruktur am Leben erhält.

Bedingungen für einen erfolgreichen Frieden

Um die aktuelle Sackgasse zu verlassen, fordert die Kritik eine fundamentale Neuausrichtung der Finanzströme. Wer echten Frieden wolle, müsse die Ukraine endlich finanziell so stark aufstellen, dass sie ihre besetzten Gebiete befreien kann. Dies erfordert, dass die Unterstützung Kiews die Zahlungen an Russland deutlich übertrifft. Nur so kann Russlands Angriffskrieg erfolgreich zurückschlagen und die Sicherheit in Europa wiederhergestellt werden.

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Die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2022 bis zum heutigen Tag zeigen, dass dieser Punkt noch nicht erreicht wurde. Die fast gleich hohen Summen von 75 Milliarden Euro für die Ukraine und 69 Milliarden Euro für russische Energie verdeutlichen das Problem. Eine signifikante Verschiebung dieser Balance ist notwendig, um den Druck auf Moskau wirtschaftlich wirksam zu machen und den Frieden in der Region nachhaltig zu sichern. Ohne diese Veränderung bleibt die Strategie der EU widersprüchlich und wenig effektiv.