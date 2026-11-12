Euclid-Teleskop liefert größte 3D-Karte des Universums mit 900 Millionen Galaxien

Das ESA-Weltraumteleskop Euclid hat seinen größten Datensatz veröffentlicht. Mit Daten von 900 Millionen Galaxien legt es den Grundstein für die größte 3D-Karte des Kosmos.

Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat mit ihrem Weltraumteleskop Euclid einen Meilenstein in der astronomischen Forschung erreicht. Das Observatorium hat den bislang größten und umfassendsten Datenschatz veröffentlicht, der die Grundlage für die Erstellung der größten dreidimensionalen Karte des beobachtbaren Universums bildet. Diese gigantische Inventur des Weltalls markiert einen entscheidenden Schritt im Verständnis der Struktur und Entwicklung des Kosmos über Milliarden von Jahren hinweg.

Gigantische Datenmenge und Himmelsdurchmusterung

Der neu veröffentlichte Datensatz des Euclid-Weltraumteleskops umfasst mehr als 900 Millionen Galaxien. Die gelben Flächen in den offiziellen Grafiken der ESA zeigen die Bereiche des Nachthimmels, die das Teleskop für diesen neuen Datensatz bereits durchmustert hat. Diese beobachteten Regionen umfassen eine Fläche von rund 1900 Quadratgrad. Um diese Dimension anschaulich zu machen, entspricht diese Himmelsfläche etwa 9500 Vollmonden nebeneinander.

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Dennoch stellt diese enorme Datenmenge erst einen kleinen Teil des Gesamtprojekts dar. Die aktuell veröffentlichteten Daten decken nur rund 14 Prozent der insgesamt geplanten Himmelsfläche ab, die Euclid während seiner vollständigen sechsjährigen Beobachtungsmission kartieren soll. Die wissenschaftlichen Beobachtungen, die in diesen Datensatz eingeflossen sind, dauerten insgesamt rund 13 Monate an, seitdem die Sonde seit 2023 im All operiert und die Messungen seit 2024 durchgeführt werden.

Technische Infrastruktur und Entfernungsmessung

Einer der Hauptgründe für die hohe Datenqualität liegt in der technischen Ausstattung des Euclid-Missionsinstrumentariums. An Bord trägt das Teleskop ein 1,2-Meter-Weltraumteleskop, das mit zwei hochsensiblen wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet ist. Diese Hardware ermöglicht es der Sonde, die Galaxien nicht nur in ihrer Position, sondern auch in ihrer chemischen und physikalischen Zusammensetzung zu analysieren.

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Für die Erstellung einer dreidimensionalen Karte ist es jedoch entscheidend, nicht nur die Position der Galaxien am Himmel zu kennen, sondern auch ihre exakte Entfernung zur Erde. Euclid zerlegt dafür das Licht der Millionen von Galaxien, ähnlich wie ein Prisma, in verschiedene Farbbestandteile. Bestimmte spektrale Merkmale in diesem Lichtspektrum, das oft als kosmischer Regenbogen bezeichnet wird, verraten den Astronomen die genaue Entfernung der jeweiligen Himmelskörper. Dieser Prozess verleiht der Karte die dritte Dimension.

Zielsetzung: Dunkle Materie und Dunkle Energie entschlüsseln

Die wissenschaftliche Gemeinschaft nutzt diese detaillierten Daten, um zwei der größten ungelösten Rätsel der modernen Kosmologie anzugehen. Erstens geht es um die Dunkle Materie, die zwar unsichtbar ist, sich aber durch ihre gravitative Wirkung auf sichtbare Materie verrät. Sie beeinflusst maßgeblich, wie Galaxien entstehen, wie sie sich bewegen und wie sie sich im Kosmos anordnen. Durch die Analyse der Form und Verteilung der Milliarden von Galaxien kann die Anziehungskraft der Dunklen Materie kartiert werden.

Zweitens widmet sich die Mission der Erforschung der Dunklen Energie. Dies ist das bislang rätselhafte Phänomen, das hinter der immer schneller werdenden Expansion des Universums steht. Je besser bekannt ist, wo sich Galaxien befinden und wie weit sie von uns entfernt sind, desto präziser lässt sich rekonstruieren, wie sich die gewaltigen Strukturen des Kosmos über Milliarden von Jahren gebildet und verändert haben. Euclid blickt dabei bis zu rund zehn Milliarden Jahre in die Vergangenheit des Universums.

Langfristiger Zeitplan und zukünftige Datenfreigaben

Bis die riesige, vollständige 3D-Karte des Universums fertiggestellt ist, dauert es noch einige Zeit. Die Mission ist auf eine Gesamtdauer von sechs Jahren ausgelegt. Die jetzt veröffentlichten Daten stellen daher einen wichtigen, aber nur einen großen Zwischenschritt dar und keine fertige Endkarte. Forscher müssen die Daten noch aufbereiten und analysieren, um das volle Potenzial dieser neuen Wissensgrundlage zu heben.

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Der Zeitplan der ESA sieht vor, dass weitere wichtige Datendurchschnitte bereits im Jahr 2027 der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung stehen werden. Am Ende der sechsjährigen Mission soll das Euclid-Teleskop Milliarden von Galaxien erfasst haben. Das Endergebnis wird eine Art digitales Abbild des Kosmos sein, das oft mit der Funktion einer Suchmaschine für das Universum verglichen wird, um die Strukturen des Alls besser begreifbar zu machen.

Experten betonen den gewaltigen Sprung, den dieser Datenschatz für die Forschung darstellt. Durch die Veröffentlichung von Daten aus mehr als einem Jahr Beobachtungszeit und von einem wesentlich größeren Bereich des Himmels als zuvor, eröffnen sich bahnbrechende Forschungsmöglichkeiten. Die Community der Astronomen nutzt diese Informationen, um Modelle zur Entstehung des Universums zu verfeinern und die Geschichte der kosmischen Entwicklung besser zu verstehen.